Caso Pozzolo, il ferito Luca Campana denuncia il deputato di FdI per lesioni

Caso Pozzolo, la vittima Luca Campana ai pm: "Non ho sparato io"

Luca Campana, il trentunenne elettricista specializzato rimasto ferito alla coscia sinistra da un colpo di pistola calibro 22 al termine della notte di Capodanno a Rosazza, il borgo di 90 anime a 70 chilometri da Torino, in provincia di Biella, ha presentato querela per lesioni contro il proprietario dell’arma dalla quale è partito il colpo, il deputato Emanuele Pozzolo, sospeso da Fratelli d’Italia (Fdi). Campana, è stato ascoltato a sommarie informazioni testimoniali per oltre tre ore alla procura di Biella, insieme al suo avvocato Marco Romanello.

Come Affaritaliani.it aveva anticipato, dopo aver parlato con il legale di Campana, quest'ultimo ha ribadito di non aver mai toccato la pistola, nè di aver mai chiesto che gli fosse mostrata l'arma.

Campana ha dunque ribadito di essere stato colpito frontalmente e di non essersi nemmeno reso conto di ciò che stava accadendo, di aver solo sentito il rumore dello sparo.