Inflazione alta, la Bank of England lascia i tassi invariati al 5,25%

Bank of England lascia i tassi invariati al 5,25%

In linea con le previsioni degli analisti, nel corso della riunione di oggi la Bank of England ha optato per la sesta volta consecutiva per il mantenimento dei tassi d’interesse di riferimento al 5,25%.

Una decisione, presa con una maggioranza di sette membri del board contro due, dettata dal livello dei prezzi ancora elevato, con un’inflazione ferma al 3,2%, ben al di sopra del target del 2%.

Ad ogni modo, sembra che nel Regno Unito si stia cominciando a respirare un’aria di cauto ottimismo, con i mercati che prezzano un primo taglio dei tassi già durante l’estate.

In attesa di nuovi sviluppi sul fronte dei dati, l’approccio cauto dei policymaker riflette il loro impegno a raggiungere gli obiettivi economici di lungo termine, consapevoli della complessità dei rapporti che legano la politica monetaria all’attuale congiuntura economica.