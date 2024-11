Ing Italia e digital banking, in nove mesi 86mila nuovi clienti. Crescita a doppia cifra per raccolta, impieghi e masse

Ing Italia, 86.000 nuovi clienti. Crescita a doppia cifra per raccolta, impieghi e masse



Nei primi 9 mesi del 2024 continua il percorso di crescita di ING Italia, che rafforza le ambizioni di sviluppo nel Paese. Al 30 settembre 2024 la banca digitale in ambito Retail Banking (clientela privata) acquisisce nuovi clienti, raggiungendo quota 1.263.000, incrementa a doppia cifra raccolta, impieghi e masse gestite e amministrate. Conferma inoltre l’obiettivo di essere tra le banche leader nel digitale con un crescente utilizzo sia del mobile banking sia delle transazioni digitali da parte dei clienti. Continua infine il potenziamento delle reti commerciali e dei punti vendita anche fisici. Con l’obiettivo di proteggere e sensibilizzare i clienti sul tema delle truffe, ING ha introdotto la funzione anti-spoofing “È davvero ING?” per verificare l’identità dei chiamanti, riducendo significativamente le truffe telefoniche già in poche settimane.

Nel Wholesale Banking (servizi alle medio-grandi imprese), ING continua a sostenere l’economia del Paese con nuove erogazioni per € 804 milioni, dando il suo contributo all’interno del network globale di ING con 25 operazioni di finanza sostenibile.

Accelera la crescita di clienti “primari”, aumentano a doppia cifra raccolta e impieghi

ING in Italia continua ad acquisire nuovi clienti: 86.000 nei primi 9 mesi del 2024, che portano il totale a 1.263.000 (30/09/24). Un incremento particolarmente marcato se si guarda ai “clienti primari”, coloro che usano ING come prima banca, aumentati del 9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Crescita a doppia cifra per la raccolta diretta, pari a € 15,2 miliardi al 30 settembre 2024 e in aumento del 12,3% rispetto all’anno precedente (a/a), e per gli impieghi, che hanno superato quota € 15,2 miliardi (+13,4% a/a). Tra questi, continua la crescita importante dei prestiti personali, con € 210 milioni di nuove erogazioni, il 63% in più a/a.

Trend positivo ormai da 2 anni anche per le masse gestite e amministrate, che complessivamente hanno visto un incremento del 29,6% rispetto all’anno precedente (circa € 4,6 miliardi il totale al 30/09/24): sono circa 124.000 i clienti che hanno scelto ING come partner per gli investimenti, l’8% in più a/a. ING ha inoltre finalizzato due importanti partnership per arricchire la sua offerta di prodotti e servizi per i suoi clienti: con Pictet AM si arricchisce con i fondi tematici l’offerta di risparmio gestito, mentre con CNP Vita Assicura, ING introduce i servizi di bancassurance, che saranno disponibili a partire dal 2025.

Prosegue inoltre nel terzo trimestre 2024 “ING on Tour”, il roadshow organizzato per incontrare i clienti nelle principali città italiane e avvicinarli al mondo degli investimenti. Dodici gli appuntamenti previsti entro fine anno, che fino ad ora hanno coinvolto più di 600 clienti.

Nei primi 9 mesi del 2024 ING ha anche continuato a sostenere le imprese clienti attive in Italia con € 804 milioni di nuovi finanziamenti. Al tempo stesso, la branch italiana ha dato il suo contributo alla transizione green all’interno del network globale di ING supportando 25 operazioni di finanza sostenibile per un totale volumi nel periodo 9M24 di € 2,4 miliardi di euro, +2% vs 9M23.

Si conferma dunque la crescita in Italia della divisione Wholesale Banking di ING che, facendo leva sui propri elementi differenzianti: expertise di settore, network internazionale, sostenibilità, continua la sua espansione in settori consolidati come Energy, Real Estate e Financial Institutions e si estende in nuovi settori come Food&Agri, Manufacturing e TMT&H (Tecnologia, Media, Telecomunicazioni e Healthcare). Prosegue anche la crescita dello staff con l’assunzione di nuovi professionisti che contribuiranno allo sviluppo strategico di ING Wholesale Banking in Italia.

Completa il quadro l’NPL ratio – che misura la qualità del portafoglio crediti – pari al 2,05%, in calo di 17 punti base a/a, tra i più bassi nel settore bancario italiano.

Sicurezza bancaria: lanciata la funzione anti-spoofing “E’ davvero ING?”

Ad agosto ING ha reso disponibile per i suoi clienti la funzione anti-spoofing “È davvero ING?”, come ulteriore protezione dalle truffe telefoniche per i propri clienti. Altre due azioni sono state messe a punto in ottica educational su cybersecurity: la campagna social “Truffe di ogni genere”, per informare il pubblico con un linguaggio semplice e accattivamente su come difendersi dalle principali truffe digitali, e l’adesione alla campagna “I navigati” a cura di Certfin, in collaborazione con Banca d’Italia e ABI.

Human touch: si sviluppano le reti di agenti in attività finanziaria e di consulenti finanziari

Al 30 settembre del 2024 sono 459 i professionisti tra agenti in attività finanziaria e consulenti finanziari, 61 in più rispetto all’anno precedente.

Si espande anche il network di negozi finanziari di ING: con l’apertura dello store di Brescia sono 22 i punti vendita fisici di ING in Italia.

Leadership digitale ed evoluzione cashless in costante progresso

ING registra un incremento delle interazioni digitali – operazioni svolte attraverso un qualsiasi canale non fisico – che ammontano a 90 milioni (+11,4% a/a) e un maggior utilizzo del mobile banking: sono 796.000 coloro che hanno utilizzato almeno una volta l’App nei primi nove mesi del 2024, il 9,1% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Continua l’evoluzione della banca Retail verso il modello cashless, con una crescita importante nei pagamenti digitali, ovvero transazioni tramite carta di pagamento (+7% a/a), e una diminuzione nell’uso del contante (prelievi -4% a/a).

Altre 9.000 raggiunte dalla formazione digitale di Job Digital Lab

Si è conclusa la quarta edizione del progetto Job Digital Lab, realizzato da ING Italia con Fondazione Mondo Digitale, a conferma dell’impegno della banca nel rafforzare le competenze digitali nel nostro Paese. Durante questa ultima edizione del progetto sono state formate più di 9.000 persone, portando il totale a 31.500 dal 2020, anno di inizio del programma.