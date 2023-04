Intelligenza artificiale, ora anche Amazon. Sfida lanciata a Google-Microsoft

Intelligenza artificiale, il progetto di Amazon chiamato Bedrock

Mancava solo Amazon, ora la sfida tra i colossi del web è veramente pronta per cominciare. Il gigante dell'e-commerce si è unito a Google e Microsoft ed è pronto a battersi per il primato sulla tecnologia del futuro: l'intelligenza artificiale. Giovedì - si legge sul Sole 24 Ore - Amazon Web Services, una delle unità dell'azienda, ha annunciato due dei suoi modelli di linguaggio: uno progettato per generare testo e un altro che potrebbe contribuire, tra le altre cose, alla personalizzazione della ricerca sul web. Secondo quanto anticipato non verrà rilasciato un chatbot come quelli che Microsoft e Google hanno presentato con recensioni contrastanti.

I modelli linguistici di Amazon, chiamati Titan, - prosegue il Sole - sono stati addestrati su grandi quantità di testo per riassumere contenuti, scrivere una bozza di un post sul blog o partecipare a sessioni di domande e risposte aperte. Saranno resi disponibili su un servizio Aws, chiamato Bedrock, dove gli sviluppatori potranno attingere ai modelli costruiti da altre aziende che si dedicano all’IA generativa, tra cui AI21 Labs, Anthropic e Stability AI.