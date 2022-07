Intesa: Fondazione Cariplo si rafforza nel capitale e sale al 4,81%

Intesa SanPaolo, la Fondazione Cariplo sale al 4,81%

Fondazione Cariplo ha aumentato la propria partecipazione in Intesa Sanpaolo, portandola dal 3,948% al 4,812%. Il rafforzamento nel capitale della banca, si spiega dalla fondazione, si è concluso nei giorni scorsi con l’acquisto graduale sul mercato di circa 194 milioni di azioni, per un investimento di poco inferiore ai 350 milioni di euro. La fondazione consolida così "la propria posizione di secondo azionista stabile della banca". Prima dell’operazione l’investimento in Intesa Sanpaolo rappresentava il 20,87% dell’attivo a valori di mercato della Fondazione, salito oggi al 21,08%, mantenendosi comunque al di sotto del limite previsto dall’accordo Acri-Mef, pari al 33%. L’operazione è stata deliberata dagli organi della Fondazione, visto il Piano d’Impresa 2022-2025 di Intesa Sanpaolo, di cui è stato condiviso il respiro strategico, e dopo aver atteso l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione della banca.

"Fondazione Cariplo conferma il proprio ruolo di investitore di lungo termine in Intesa Sanpaolo, soggetto cruciale per l’economia del Paese, che ha presentato un Piano di Impresa in cui crediamo e per il quale rinnoviamo sostegno e plauso al management e alla governance della banca", ha commentato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti. "Questo nuovo investimento è coerente con gli obiettivi della Fondazione di porre grande attenzione al valore del patrimonio, all’investimento sul sistema Paese, e alla generazione sostenibile nel tempo di risorse su cui la Fondazione conta per sviluppare l’attività filantropica in favore del nostro territorio di riferimento, da cui emergono sempre più bisogni, come evidenziato anche nel percorso partecipativo appena concluso, organizzato in occasione dei 30 anni dalla nascita di Fondazione Cariplo".