Ipo 2025, da Shein all'app fintech Revolut: ecco tutte quelle da tenere d'occhio

Finanza, dieci Ipo da tenere d'occhio nel 2025

Gli analisti di Freedom24 - società internazionale di broker online - hanno individuato dieci aziende che, con il loro debutto in borsa, saranno protagoniste della scena finanziaria nel 2025. Tra innovatori dell'intelligenza artificiale, leader della sicurezza digitale e giganti del fast fashion, ecco un’analisi di dieci IPO che puntano a posizionarsi in alcuni settori chiave, attirando gli investitori più attenti:

Medline Industries

Medline Industries, uno dei principali attori nel settore delle forniture mediche, si sta preparando per una delle più grandi IPO degli ultimi anni. La società prevede di raccogliere oltre 5 miliardi di dollari, puntando a una valutazione di circa 50 miliardi di dollari. Grazie al suo vasto portafoglio di prodotti - dagli strumenti chirurgici ai sistemi di controllo infezioni - Medline si posiziona come fornitore fondamentale per ospedali e operatori sanitari in tutto il mondo.

La sua IPO riflette la crescente domanda di infrastrutture sanitarie, soprattutto dopo la pandemia, che ha evidenziato l'importanza di solide catene di approvvigionamento nel settore della salute.

CoreWeave

Azienda emergente nel settore dell'AI, CoreWeave gestisce una piattaforma cloud altamente specializzata per settori ad elevata capacità computazionale. CoreWeave sta puntando a una valutazione superiore ai 35 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica prevista per il 2025. L’azienda con sede nel New Jersey mira a raccogliere oltre 3 miliardi di dollari dalla vendita delle azioni. Tutto potrebbe iniziare nel secondo trimestre 2025.

L'adozione accelerata dell'AI nei settori della sanità, della finanza e dei veicoli a guida autonoma rende CoreWeave un leader in forte crescita nel settore tecnologico.

Netskope

Netskope, innovatore nella sicurezza cloud, sta pianificando una IPO negli Stati Uniti nella seconda metà del 2025. La società è specializzata in tecnologie Secure Access Service Edge (SASE), sempre più richieste grazie all'adozione di modelli di lavoro ibridi.

L'IPO di Netskope sottolinea l'importanza critica della cybersecurity in un mondo sempre più dipendente dalle infrastrutture digitali. Quella di Netskope è un’offerta che potrebbe diventare un punto di riferimento per il settore della sicurezza informatica.

PicPay

La piattaforma bancaria digitale brasiliana PicPay sta pianificando una IPO al Nasdaq per accedere ai mercati internazionali dei capitali. Tra i principali attori fintech dell'America Latina, PicPay conta oltre 65 milioni di utenti e offre servizi che vanno dai pagamenti peer-to-peer ai prodotti di credito.

L'IPO di PicPay, in linea con la tendenza delle fintech latinoamericane di utilizzare i capitali statunitensi, attirerà probabilmente l'attenzione di parecchi investitori globali del settore tecnologico.

Animoca Brands

La società di Hong Kong, pioniera nel gaming blockchain e negli NFT, sta lavorando su una IPO a Hong Kong o in Medio Oriente. Con un portafoglio di giochi blockchain di successo e partnership avviate con marchi importanti, Animoca si conferma ben posizionata per sfruttare l'intersezione tra gaming, Web3 e asset digitali.

Un'IPO potrebbe consolidare ulteriormente il suo ruolo di leader nell’economia del metaverso, in continua crescita.

Shein

Shein, leader globale nel fast fashion, sembra prepararsi a una IPO di alto profilo tra la fine del 2024 e il 2025. Con una valutazione stimata intorno ai 66 miliardi di dollari, Shein potrebbe rivaleggiare con alcune delle più grandi IPO della storia recente.

Emersa grazie ai prezzi aggressivi, ai cicli di produzione rapidi e a una forte presenza social, Shein ha già conquistato una quota di mercato significativa, soprattutto tra i consumatori della Gen Z e i Millennial.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero valutare attentamente le controversie che coinvolgono l'azienda, incluse le accuse di pratiche lavorative inadeguate e di impatti ambientali negativi, poiché potrebbero influenzare la percezione pubblica e la stabilità della valutazione.

Databricks

Databricks, pioniere nell'intelligenza artificiale e nell'analisi dei dati, sta preparando una IPO molto attesa per la fine del 2024 o l'inizio del 2025. L’azienda, forte di una recente valutazione di 43 miliardi di dollari, si distingue per l 'approccio innovativo alla gestione dei dati e alle piattaforme di machine learning.

Databricks già lavora per diverse aziende “Fortune 500”, aiutandole a sfruttare enormi set di dati per redigere analisi predittive e prendere decisioni strategiche.

Sebbene il settore dell'AI offra prospettive di crescita solide, vanno considerati anche i rischi legati al panorama tecnologico in rapido cambiamento e alla crescente concorrenza dei grandi fornitori di servizi cloud come Amazon e Microsoft.

Revolut

Revolut, app bancaria digitale basata a Londra, vero pioniere nel settore fintech, sta pianificando una IPO per il 2025. Con oltre 30 milioni di clienti in tutto il mondo, la piattaforma è diventata un attore chiave nello spazio fintech, offrendo servizi come cambio valuta, trading di criptovalute e investimenti in azioni. L'IPO di Revolut mira a capitalizzare la tendenza, molto diffusa specie tra i giovani, verso la banca digitale. L'azienda ha già affrontato sfide normative in diverse giurisdizioni, inclusi ritardi nell'ottenimento di una licenza bancaria nel Regno Unito.

Discord

Per il 2025, la piattaforma di comunicazione Discord starebbe pianificando una IPO da 15 miliardi di dollari. Nota dapprima per il successo nella comunità dei videogiochi, Discord si è poi espansa in mercati diversi e più ampi come lavoro a distanza e istruzione. Grazie a una base utenti molto diversificata e alla sua crescente popolarità, è un candidato interessante per gli investitori che cercano un ingresso nei settori della tecnologia e dei social media.

Tuttavia l’azienda dovrà confrontarsi con concorrenti forti come Slack e Microsoft Teams per dimostrare la propria capacità di differenziarsi e di mantenere un approccio incentrato sull'utente. È probabile che l'IPO attragga investitori focalizzati sulla tecnologia e desiderosi di capitalizzare sul futuro delle comunicazioni online.

Klarna

Klarna, leader nel BNPL (buy-now, pay-later), avrebbe presentato un'IPO negli USA puntando a quotarsi in borsa nel 2025. La valutazione dell’azienda (tra 6,7 e 14,6 miliardi di dollari), è in linea con le aspettative del mercato. Klarna ha trasformato i finanziamenti al consumo consentendo a milioni di utenti di suddividere gli acquisti in pagamenti senza interessi.

Tuttavia, il settore BNPL sta affrontando un crescente controllo sui livelli di indebitamento dei consumatori e sulla supervisione normativa, soprattutto nei grandi mercati come gli Stati Uniti e l’Europa. Gli investitori interessati a Klarna non dovranno sottovalutare i suoi problemi di redditività, dal momento che l’azienda non ha ancora dimostrato di avere utili consistenti in un ambiente competitivo.

In ogni modo, questa IPO offre un'opportunità unica per gli investitori interessati al fintech e alle tendenze di spesa dei consumatori.

Dieci Ipo per il 2025: ecco quali scegliere

In un panorama in continua evoluzione, le IPO di Shein, Databricks, Revolut, Discord e Klarna rappresentano opportunità chiave per gli investitori di accedere a settori in rapida crescita come e-commerce, AI, fintech e comunicazioni digitali.

Nonostante le offerte sottolineino il potenziale di rendimenti sostanziali, gli investitori dovranno dimostrarsi attenti ai rischi, alle questioni normative e alla volatilità del mercato.

Ognuna di queste aziende è posizionata in modo unico nel proprio settore, fatto che rende i loro debutti in borsa eventi molto attesi nell'anno fiscale 2025.