Ita, accordo con Air France per ampliare l'offerta commerciale

Ita Airways-Air France, l'accordo commerciale sarà operativo dal 13 dicembre

Ita Airways e Air France hanno firmato un accordo di codeshare che collega i network delle due compagnie aeree attraverso i rispettivi hub di Roma Fiumicino e Parigi Charles De Gaulle. Grazie a questa partnership commerciale, operativa dal 13 dicembre, Ita Airways ampliera' la propria offerta commerciale sui settori domestici francesi e in Nord Europa, in particolare in Regno Unito, Scandinavia e Danimarca, incrementando e sviluppando nuovi flussi di traffico leisure e business.

Air France apporrà il proprio codice su una selezione di voli domestici di Ita Airways via Roma Fiumicino (Bari Brindisi, Catania, Genova, Palermo, Lamezia, Trieste, Venezia) e su due destinazioni internazionali (Malta e Tirana). L'accordo di codeshare sarà inoltre esteso a un'ampia scelta di destinazioni Usa non appena sara' completato l'iter autorizzativo presso la Dot statunitense.

"Oggi abbiamo stretto un importante accordo commerciale con Air France, un partner fondamentale per lo sviluppo della nostra compagnia in Francia", ha dichiarato Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways. Grazie a questo accordo, i clienti di Ita Airways ed Air France possono volare verso le destinazioni desiderate con un biglietto "unico", effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e il ritiro del bagaglio imbarcato all'aeroporto di arrivo. I voli in codeshare sono ora disponibili per la vendita attraverso i rispettivi siti web delle compagnie aeree, i sistemi di prenotazione e nelle agenzie di viaggio.