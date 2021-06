Ita, addio estate: partirà a ottobre. Fondo protetto per i biglietti emessi

L'estate ormai e' perduta per Ita, la "nuova" Alitalia che ancora non ha preso forma. Lo scrive Il Sole 24 ore spiegando che il decollo dei voli di Ita e' rinviato a dopo l'estate, si ipotizza da ottobre-novembre. Ma ancora non vi sono date certe. rimandata anche la scelta dell'alleanza, tra il polo guidato da Delta Air Lines, con Air France-Klm in Europa, oppure Lufthansa, che include United negli Stati Uniti. L'a.d. Fabio Lazzerini aveva annunciato mesi fa che la scelta del partner sarebbe stata fatta a fine giugno. Ma l'incertezza sui tempi del decollo e su come sara' Ita (non si sa quanti aerei avra', 47 nell'ultima versione del piano, e quali rotte fara') fanno slittare le decisioni. Di questo dossier si occupera' in prima persona il nuovo presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, indicato dal Mef il 17 giugno e gia' nominato.

Il negoziato tra il governo e la Commissione europea sul piano industriale e gli aiuti di Stato (la societa' avra' un sostegno pubblico, il Mef e' azionista al 100%) non e' concluso. L'ultimo scoglio era rappresentato dai biglietti prevenduti per i voli futuri. I tecnici di Bruxelles non vogliono che i biglietti venduti da Alitalia vengano usati per volare con Ita. Secondo quanto emerso ieri dalla cabina di regia, l'ostacolo potrebbe essere superato creando un fondo che permetta di riutilizzare il biglietto anche su altri vettori. Per consentire alla vecchia Alitalia di continuare a volare in attesa del decollo di Ita verrebbe erogato un ulteriore finanziamento del Governo.

Un nuovo incontro tra i ministri Giorgetti e Franco e la commissaria e' in calendario per domani, alle 19h00, in videoconferenza tra Roma e Bruxelles. Autorevoli fonti istituzionali, interpellate dal giornale, non hanno fatto anticipazioni. La riunione e' considerata importante e delicatissima. Resta poco tempo per chiudere il dossier. L'obiettivo e' chiudere un accordo evitando un eccessivo ridimensionamento del vettore italiano. In arrivo anche la proroga dei commissari straordinari di Alitalia.

La scadenza di settembre, ormai imminente, verra' allungata di almeno un anno per gestire esuberi e prepensionamenti della vecchia compagnia. Non solo. Il trio composto da Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, scrive Il Messaggero, restera' in carica anche e soprattutto per gestire al meglio la transizione degli asset verso Ita, la cui partenza e' ancora tutta decifrare.

Cosi' come c'e' da portare avanti la trattativa con Bruxelles che, dopo l'ok politico di oltre un mese fa, non e' stata ancora definita nei dettagli tecnici e operativi. Secondo i sindacati, la proroga prelude anche ad un allungamento della cassa integrazione per i dipendenti in Cig e ad un rifinanziamento dell'ammortizzatore sociale. Un tema che, salvo sorprese, sara' inserito proprio nel prossimo decreto sui licenziamenti o comunque che fara' parte di un pacchetto ad hoc per rifinanziare il Fondo Volo.