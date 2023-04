Ita Airways, clamoroso: rinviata ancora la fusione con Lufthansa

Ita: rinviato l'ingresso in Lufthansa, negoziati ancora in corso

L'ingresso di Lufthansa nella compagnia aerea italiana Ita Airways viene rinviato. Indipendentemente dalla scadenza originariamente annunciata per oggi, i negoziati con il governo italiano sono tuttora in corso, ha confermato un portavoce della società a Francoforte all'agenzia Dpa. I colloqui sono sulla buona strada, ma - ha aggiunto - non sono ancora conclusi. Lufthansa non ha fornito dettagli o una nuova data per la firma prevista del contratto.

Nei giorni scorsi era trapelato ottimismo sul possibile esito positivo della transazione, si tratterebbe sugli ultimi dettagli con un prezzo che potrebbe oscillare tra i 250 ed i 300 milioni di euro.



Nel weekend la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Milano Finanza', ha detto che "Ita ha voltato pagina". La premier ha osservato: "Abbiamo risolto una situazione che sembrava impossibile, nessuno ci era riuscito. Ora Lufthansa dovrà assicurare che l'Italia è al centro dei suoi interessi, presentare un piano industriale efficace, espansivo, che serva le rotte del commercio e del turismo".

Anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nei giorni scorsi si è detto ottimista: “Credo con Lufthansa la trattativa sia molto avanzata, certo è una trattativa complessa, con tante variabili, penso di poter dire che a giorni avremo un esito, spero favorevole”. Mentre il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, si è spinto oltre sostenendo che: "L’operazione nella sua struttura è definita, poi il fatto che qualcuno la vuole cambiare di una virgola fa parte di una negoziazione. Il percorso è avviato”.