Ita-Alitalia, subito nuovi problemi. Ryanair fa causa e moltiplica le rotte

E' partita la "guerra dei cieli". Ryanair ha deciso di sfidare Ita, la nuova compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia. La società low cost ha messo in piedi un maxi piano di sviluppo a Fiumicino, moltiplicando - si legge sul Messaggero - le rotte e quindi l'offerta per i viaggiatori italiani. Ma ha deciso anche di attivarsi a livello giudiziario, presentando un ricorso contro gli aiuti di Stato di 3 miliardi concessi alla compagnia pubblica, e sull'altro fronte ha anche promesso battaglia sugli asset che la nuova Ita ha deciso di mettere in vendita per fare cassa.

"Non si può pensare - spiega Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair - a un semplice trasferimento degli asset della vecchia Alitalia a Ita. Bisogna - prosegue il Messaggero - fare gare aperte e trasparenti alle quali siamo intenzionati a partecipare. Ci interessano gli slot e non solo quelli. Siamo noi la vera compagnia aerea italiana, offriremo 630 rotte contro le 90 di Alitalia. Il nostro obiettivo è arrivare a 50 milioni di passeggeri in Italia tra due anni. Prima della pandemia eravamo a 40".