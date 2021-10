Ita, atterra il 1° volo: Milano-Bari.Il marchio Alitalia alla newco per 90 mln

E' atterrato alle 7.35 il primo volo Ita AZ 1637 Milano Linate-Bari. Sulla pista dell'aeroporto di Bari-Palese il battesimo della nuova compagnia i cui operatori, sull'aeromobile, indossano ancora la divisa dell'Alitalia. Intanto, il marchio Alitalia va alla newxco guidata da Fabio Lazzerini e Alfredo Altavilla per 90 milioni di euro dopo che si e' conclusa la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com. Sul filo di lana si chiude quindi la vicenda dello storico brand della ex compagnia di bandiera e Ita potra' sfoggiarlo sulla livrea. Una cifra ben lontana dai 290 milioni di euro della base d'asta. Gara che poi era andata deserta.

Oltre al primo decollo, la compagnia nasce anche tra le proteste delle migliaia di lavoratori e lavoratrici lasciati a terra. Oggi Altavilla e Lazzerini l'avvio di Ita durante l'evento in streaming 'ITA.Born in 2021'. Tra gli obiettivi a cui punta la newco, quella di essere la compagnia aerea piu' verde in Europa.

"Mi impegno a far si' che entro il 2025 Ita sia la compagnia aerea non low cost piu' ecologica d'Europa, e questo grazie agli accordi con Airbus per la fornitura di aerei di ultima generazione", ha detto Altavilla, ma il presidente si impegna anche "affinche' Ita metta davvero il cliente al centro della politica commerciale" e che "rispetti i canoni di corretta gestazione economica".

Ita decollera' ufficialmente alle 6.20 di domani mattina col volo Milano Linate-Bari, avra' una flotta di 52 aerei e una forza lavoro di 2.800 persone, contro i 10.500 lavoratori della vecchia Alitalia. E proprio su questi numeri si e' consumato uno scontro tra l'azienda e i sindacati con scioperi, proteste e manifestazioni di piazza. Oggi, ultimo giorno operativo di Alitalia col volo d'addio previsto alle 22:05 da Cagliari con destinazione Roma, e' continuata a Fiumicino la mobilitazione permanente, giunta al 47esimo giorno, dei lavoratori della ex compagnia di bandiera. Oltre 400 dipendenti, molti in divisa, hanno mostrato con "orgoglio" t-shirt e cartelli con loghi e simboli di Alitalia o slogan come "Insorgiamo" e "Resistenza".

Tra i lavoratori, dopo gli interventi dei sindacalisti, si sono susseguiti capannelli di "congedo" e commozione, comprese foto ricordo di gruppo di piloti ed assistenti di volo. E la mobilitazione proseguira' anche domani in occasione del decollo di Ita dalle 10 alle 18. Le sigle sindacali chiedono, in particolare, "garanzie" sui rami handling e manutenzione, "garanzie sull'assunzione" dei lavoratori Alitalia da parte di Ita, la "cancellazione del regolamento aziendale" con applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro. "Inizia una due giorni di ulteriore mobilitazione, nel giorno che segna la fine di una compagnia che ha portato benessere al Paese. E' una giornata che non vuole essere un funerale ma e' l'inizio di una resistenza", afferma l'Usb.

"C'e' la voglia di lanciare oggi e domani un messaggio forte: non ci rassegniamo ed Ita non puo' essere il futuro del trasporto aereo in Italia. Ottomila persone non sanno quale sara' il futuro", sottolinea il sindacato di base. E la Uiltrasporti aggiunge: "La data di oggi passera' nella storia, perche' e' l'ultimo giorno di volo di Alitalia, noi avremmo voluto che cio' avvenisse per la rinascita di una compagnia di bandiera vera, seria, al servizio del Paese, della mobilita' dei cittadini all'interno e verso il mondo, per questo obiettivo abbiamo lavorato e continueremo a lavorare". Quindi "per noi oggi non e' la fine di Alitalia ma e' l'inizio della battaglia affinche' Ita diventi veramente la nuova compagnia di bandiera".