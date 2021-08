Ita, già 4.900 candidature per 2.800 posti. Allo studio sinergie con le Fs

Ita avvia la vendita dei biglietti a scartamento ridotto (mancano ancora molte destinazioni intercontinentali) e si prepara a due settimane di fuoco sul fronte sindacale, per dotare di velivoli ed equipaggi la flotta di 52 aerei e per far decollare davvero il servizio il prossimo 15 ottobre. Per comprare i voli intercontinentali bisognerà aspettare infatti ancora qualche settimana. Non si possono acquistare al momento i viaggi per New York, Boston e Miami (tutte raggiungibili dalla Capitale nei piani del vettore). Ma anche quelli per Tokyo, Algeria, Brasile e Argentina.

Alla base di questo ritardo, scrive Il Messaggero, c'è uno scoglio burocratico, ovvero la mancanza della certificazione Usa per le destinazioni americane e di altre autorità locali. Un vincolo che ovviamente avvantaggia i concorrenti visto che ogni anno Alitalia trasportava in media più di un milione di passeggeri tra Italia e Stati Uniti. La colpa non è di Ita, ma delle procedure, tutte legittime ma certamente bizantine, che hanno portato i commissari straordinari di Alitalia a dare il via libera in netto ritardo rispetto alle attese. Responsabilità da condividere anche con Bruxelles che ha trattato per mesi con il Tesoro prima di dare il nulla osta solo il 15 luglio.





La rete di collegamenti di Ita sul lungo raggio ricalca per buona parte quella di Alitalia dal momento che è da diversi anni anche quella parte commerciale che risulta profittevole. E sulla quale si intende puntare con forza. Ci vorranno poco meno di due mesi, secondo alcune indiscrezioni, per ottenere tutti i via libera ma il vettore conta comunque di bruciare i tempi. Sulle tratte intercontinentali dalla fine di marzo 2022 la società vuole aggiungere al network anche San Paolo, Buenos Aires, Washington e Los Angeles. Sul fronte interno confermati i collegamenti con Alghero, Brindisi, Bologna, Bari, Cagliari, Comiso, Roma, Genova, Milano Linate, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Torino, Venezia e Verona. In Europa invece previste le tratte per Algeri, Amsterdam, Atene, Barcellona, Malaga, Belgrado, Bruxelles, Il Cairo, Parigi Charles de Gaulle, Dusseldorf, Francoforte, Ginevra, Londra Heathrow, Lussemburgo, Madrid, Malta, Marsiglia, Monaco, Nizza, Parigi Orly, Sofia, Stoccarda, Tirana, Tel Aviv, Valencia, Zurigo.

