Ita, Msc-Lufthansa scendono in campo: presentata manifestazione di interessi

Ita, Msc e Lufthansa puntano all'acquisizione della maggioranza: inviata manifestazione di interessi al governo italiano

Il gruppo MSC ha manifestato oggi al Governo italiano il proprio interesse ad acquisire una quota di maggioranza in ITA Airways. Come si legge in un comunicato, "Il gruppo MSC si pone l'obiettivo di realizzare una partnership con il Governo italiano e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto. Lufthansa ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all'iniziativa. L'interesse del gruppo MSC deriva dalla possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le società, sia nel settore cargo che passeggeri in cui il gruppo è leader a livello globale".

MSC e Lufthansa, a seguito della manifestazione di interesse odierna, richiedono un periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad approvazioni regolatorie e due diligence. Il Cda esaminerà in una prossima riunione i dettagli della Manifestazione d’Interesse.