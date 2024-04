Italia, Dop e Igp: il 15% è irregolare. Lollobrigida: "Il Paese più sicuro"

Agroalimentare, un 2023 drammatico in termini di sanzioni per contraffazioni varie

L'Italia ha nel settore agroalimentare uno dei suoi fiori all'occhiello e queste eccellenze vengono riconosciute in tutto il mondo, ma non è tutto oro quello che luccica. I dati sui controlli effettuati e sulle contraffazioni sono infatti allarmanti, un prodotto su dieci è irregolare. I dati dell'Icqrf, presentati a Roma, dicono che durante il 2023 contro le frodi - riporta Gamberorosso - sono stati effettuati 54.658 controlli totali, di tipo ispettivo e di tipo analitico (di cui 15.796 per le sole produzioni Dop e Igp e circa 5.700 nel comparto del biologico), che hanno portato a oltre 2.200 sanzioni per un valore di oltre 21 milioni di euro. Il 12% degli oltre 54mila prodotti sottoposti a verifica è risultato irregolare. "L'Italia è la nazione più sicura, che fa più controlli. Anche per questo - sostiene il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e lo riporta Gamberorosso - emergono più contraffazioni rispetto ai prodotti di grande qualità, che sono quelli che produciamo noi".

Il ministro ha ricordato l'istituzione della Cabina di regia, che riunisce Icqrf, Carabinieri per la tutela agroalimentare e per la tutela forestale e parchi, Guardia di finanza, Capitaneria di porto, Agea e Agenzia delle dogane "perché i prodotti italiani siano sempre più riconoscibili come prodotti migliori dal punto di vista della qualità e anche della filiera dei controlli". Il vitivinicolo è il comparto dell'agroalimentare made in Italy più controllato, con oltre 17mila verifiche e una percentuale di irregolarità del 21% sugli operatori, del 13,1% sui prodotti ma di appena 4,1% sulle analisi di laboratorio, con un miglioramento rispetto all'anno precedente.