Italia-Emirati Arabi, Meloni annuncia l'accordo da 40 miliardi di investimenti. Il piano

Italia-Emirati Arabi, le parole di Meloni

"Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di investire nella nostra economia 40 miliardi di dollari; una dimostrazione di fiducia verso l'Italia e la sua economia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al business forum imprenditoriale Italia – Emirati Arabi Uniti. "E'una giornata storica, un'altra tappa fondamentale nei nostri rapporti, l'occasione per sottolineare che Italia ed Emirati Arabi Uniti hanno deciso di portare la collaborazione bilaterale a livelli mai visti prima. E la firma di 40 accordi bilaterali è un altro punto di partenza".

"Si tratta senza timore di smentita di uno degli investimenti esteri più rilevanti - ha aggiunto Meloni- più imponenti per la storia della nostra nazione e si tratta chiaramente di una straordinaria manifestazione di fiducia e di amicizia nei confronti dell'Italia, nei confronti del suo sistema produttivo, nei confronti della sua economia. La scelta che abbiamo fatto è stata di concentrare questa collaborazione su assi strategici, guardando cioè al futuro perché vogliamo fare un lavoro di lungo periodo, vogliamo che la nostra cooperazione abbia un orizzonte lungo, vogliamo che abbia un orizzonte stabile. Vogliamo declinare questo lavoro sulle tematiche che saranno centrali nei prossimi anni, quindi chiaramente dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale ai data center, dal dominio subacqueo alla ricerca spaziale, dalle energie rinnovabili alle terre rare".

Le parole di Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro di Stato per il Commercio Estero degli Emirati

"L'Italia ha un'importanza strategica per gli Emirati, che si riflette nei nostri ultimi dati commerciali: l'Italia è il nostro più grande partner commerciale nell'Eurozona. Nel 2024, il commercio bilaterale non petrolifero ha raggiunto un dato impressionante di 14,1 miliardi dollari nel 2024, che rappresenta un notevole aumento del 21,1% rispetto al 2023. E riunendo oggi i leader del nostro settore pubblico e privato, possiamo non solo mantenere questa traiettoria, ma accelerarne il progresso". Lo ha detto Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro di Stato per il Commercio Estero degli Emirati, intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Eau a Roma. "Il forum di oggi è un'opportunità per celebrare i nostri successi ed esplorare le vaste opportunità che abbiamo davanti per entrambe le nazioni", ha spiegato.

"Lavorando insieme, Italia ed Emirati Arabi Uniti possono sfruttare la loro forza per vantaggi reciproci e anche per collaborare a progetti che possono avere un impatto realmente globale, tra cui cambiamenti climatici, sicurezza alimentare e assistenza sanitaria. Questi sono particolarmente rilevanti sull'Africa, una regione che è una priorità commerciale e di investimento per noi", ha sottolineato Al Zeyoudi. "L'Africa è un continente in ascesa. Lavorando insieme, possiamo aiutare a sbloccare il suo potenziale".