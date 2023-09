Italian-Saudi Investment Forum business e investimento in Arabia Saudita

Adolfo Urso Ministro delle Imprese e Made in Italy con Khalid Al Falih Ministry of Investment Saudita. Foto: Nick Zonna

A Milano presso Excelsior Hotel Gallia si è svolto il forum sugli investimenti italo-saudita che mira a guidare la prossima ondata di investimenti tra le nostre due grandi nazioni. Promosso dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e del Ministero dell'Interno investimento dell’Arabia Saudita, il forum mira a dare visibilità alle opportunità di investimento in settori chiave dell’Italia e dell’Arabia Saudita.

Protagonisti dell'incontro Adolfo Urso, ministro delle Imprese e Made in Italy, con Khalid Al Falih, Ministry of Investment Saudita, con la partecipazione di Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e Made in Italy.

Il programma riunirà importanti leader aziendali, funzionari governativi e investitori per discutere e presentare potenziali collaborazioni nei settori come energia, infrastrutture, turismo, tecnologia e finanza.

Il partenariato Italia-Arabia Saudita: come economia del G20, vediamo un forte potenziale per espandere e approfondire i nostri partner esistenti. Ci sono opportunità significative per ampliare la nostra cooperazione, in particolare il forte potenziale nel settore manifatturiero, nelle energie rinnovabili, nel turismo e nella cultura, nell’edilizia e nella logistica.