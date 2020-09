Italmobiliare, Pesenti compra 60% di Officina Profumo e sale all'80%

Italmobilliare sale all'80% di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, mettendo le mani su un altro 60% del capitale e sborsando 120 milioni di euro. "L'impegno di Italmobiliare mira a preservare l'autenticita' dei prodotti e a sviluppare ulteriormente il valore generato dalla societa' non solo per azionisti e dipendenti ma anche per tutta la citta', che ha saputo negli anni conservare e valorizzare una attivita' cosi' singolare e prestigiosa", sottolinea in una nota il consigliere delegato di Italmobiliare Carlo Pesenti, che assume la carica di nuovo presidente di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella.

Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella ha realizzato nel 2019 su base consolidata pro forma un fatturato pari a circa 31,5 milioni e un margine operativo lordo pari a oltre 12 milioni con una posizione di cassa netta di 19 milioni.