Italo, Aponte vuole comprare il 50%. Operazione da 5 miliardi

Il fondatore del gruppo Msc vuole il 50% di Italo

Gianluigi Aponte, fondatore del gruppo Msc, tenta l’affondo su Italo. Lo scrive oggi Repubblica, che spiega che "dopo un pressing che dura da oltre sei mesi è riuscito a convincere il primo azionista di Ntv - il fondo anglo americano Gip che controlla il 72,6% - a concedergli un’esclusiva per la vendita di due mesi, fino alla fine di agosto. Dopo aver esaminato i conti nella data room, Aponte dovrà dire quale quota è intenzionato a rilevare e a che prezzo. Se queste due variabili saranno considerate accettabili dai venditori si andrà direttamente al closing dell’operazione".

Come racconta Repubblica, la Msc, società con sede a Ginevra che opera nei settori dei trasporti marittimi, delle crociere e della logistica portuale, è seriamente intenzionata a diversificare la sua attività anche nei trasporti via terra, con l’obbiettivo di costruire un gruppo integrato leader nell’area del Mediterraneo. La liquidità per fare acquisizioni non gli manca, vista la forte ripresa dell’attività di trasporto successiva alla pandemia, che per più di un anno ha mandato alle stelle i costi dei noli e prolungato i tempi di consegna.

Sul fronte prezzo, Repubblica spiega che "Ntv ha circa 700 milioni di debiti ma con circa 340 milioni di ebitda nel 2023 può sopportare ulteriore leva. Calcolando un multiplo di 13-14 tipico delle società infrastrutturali il valore totale di impresa potrebbe arrivare a 4,7-4,8 miliardi, il doppio di cinque anni fa".