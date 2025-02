Italtel inaugura a Milano un nuovo Digital Operation Center per cybersecurity e networking

Networking e sicurezza informatica: Italtel lancia un Digital Operation Center a Milano

Italtel annuncia l’apertura, nella propria sede milanese di Caldera Park, di un nuovo Digital Operation Center di circa 300mq dove i team tecnici del Network Operation Center (NOC) e del Security Operation Center (SOC) lavorano H24/7 per erogare servizi gestiti di sorveglianza avanzata, protezione dei dati e continuità operativa delle reti e dei servizi dei clienti. Complessivamente i tecnici di Italtel che erogano Servizi Gestiti avanzati di networking e cybersecurity sono oltre 200 nei tre centri operativi di Milano, Ciudad Real e Rio de Janeiro.

Il mercato globale dei servizi gestiti è in crescita: nel 2022 ha superato i 260 miliardi di dollari e raggiungerà i 687,32 miliardi di dollari entro il 2030, con la previsione di un tasso annuale composto di crescita (CAGR) del 12,9% tra il 2023 e il 2030. (Fonte: Cognitive Market Research - Managed Services Market Report 2025). Con l'adozione di tecnologie come 5G, Cloud/Edge computing e AI, aumenta la sovrapposizione tra networking e cybersecurity e le minacce informatiche stanno diventando più sofisticate, rendendo la sicurezza un elemento fondamentale della gestione della rete. I sistemi di sicurezza devono operare dunque in tempo reale e integrarsi con le architetture di rete per offrire una protezione continua e mirata.

“Il nuovo Digital Operation Center rappresenta un passo fondamentale nel consolidamento della nostra strategia globale” commenta Paolo Allegra, responsabile Global Business Excellence di Italtel. “Puntiamo ad attuare un modello ‘best in class’ nel campo dei servizi gestiti, con una forte focalizzazione su centri altamente specializzati che possano garantire un monitoraggio, un'analisi e una gestione degli incidenti sempre più efficaci, in particolare attraverso l’uso delle piattaforme di automazione ed orchestration. Il nostro punto di forza è la capacità di ingegnerizzare l'uso di queste tecnologie, osservando, interpretando e agendo sui dati in tempo reale, per anticipare problemi e migliorare i processi” ha concluso Allegra.

Attraverso il proprio NOC, Italtel fornisce assistenza tecnica specialistica per le reti dei principali service provider nazionali nonché dei grandi clienti del settore pubblico e privato, ed effettua il monitoraggio delle infrastrutture ICT di numerosi grandi clienti, tra cui importanti ospedali, grandi banche e utilities. In aggiunta a ciò, i servizi del SOC comprendono la prevenzione, il monitoraggio, il rilevamento delle minacce in tempo reale e la risposta agli incidenti, il tutto supportato dalla cosiddetta cyber threat intelligence, ovvero l’attività costante di analisi delle vulnerabilità e raccolta delle informazioni volte ad individuare le strategie di attacco informatico. Il SOC milanese gestisce attualmente la sicurezza per diverse centinaia di Server, pc e altri dispositivi di rete, inclusi gli ambienti cloud di Microsoft 365. L'attività include la protezione dei dati e la continuità dei servizi, nel rispetto di normative internazionali come ISO 27001, GDPR e ISO 22301