Itway, 4Science sigla un accordo per il 60% di Seacom e cresce nei Big Data

Itway acquista il 60% di Seacom per crescere nei Big Data

4Science, controllata di Itway, società a capo del gruppo della cybersecurity, intelligenza artificiale, cloud computing e big data, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 60% delle quote di Seacom, basata Tecnopolo di Navacchio (Pisa) e attiva nell’innovazione open source.

Nel 2023 Seacom, società benefit, ha attese di ricavi per 5,3 milioni di euro e ha un organico altamente qualificato di 34 persone. Nell'ambito dell'accordo, è anche prevista la cessione del contratto di distribuzione Zimbra oggi in essere in Seacom, a favore di Itway International, che è a capo della Business Unit Cybersecurity Products Vad e Project Services, attualmente rappresentate in Grecia e Turchia. Nel 2022 ha realizzato circa 41 milioni di euro.

A seguire ci sarà l’acquisizione delle quote da parte di 4Science di Seacom. Con questa operazione, tra le altre cose, la business unit servizi di data management in Seacom diventa core business con Ebitda margin del 20% circa e si integra verticalmente con 4Science che è specializzata in data management e data repository . 4Science ha realizzato nel 2022 ricavi per circa 3,1 milioni ed Ebitda margin del 23,1%.

L’operazione di acquisizione delle quote di Seacom si inserisce all’interno delle linee guida di sviluppo definite all’interno del piano industriale di 4Science che prevede, in aggiunta allo sviluppo organico del business, un piano di potenziali acquisizioni di target in Italia e all’estero.

Le modalità di pagamento pattuite con il socio di Seacom sono miste e prevedono sia una quota cash pagata al closing, sia una quota a titolo di Earn-out subordinato al raggiungimento di predeterminate soglie di Ebitda 2023 e 2024. Inoltre, è attesa la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale a pagamento, per un totale di 450.000 euro (inclusivo di sovrapprezzo) mediante emissione di 150.000 nuove azioni ordinarie di 4Science prive del valore nominale, al prezzo di sottoscrizione di 3 euro per azione.