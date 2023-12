Borsa, Piazza Affari in lieve rialzo. Btp, il rendimento crolla al 4,04%

Borse europee piatte, Milano in lieve rialzo. Spread sotto i 175 punti base

Mercato azionario positivo in avvio di seduta, in linea con le principali borse europee. L'indice Ftse Mib segna +0,31% a 30.007 punti. Piazza Affari tenta la via del rialzo dopo l'inizio di settimana che ieri ha visto gli indici chiudere in sostanziale parità. Nel resto d'Europa, il Dax 30 di Francoforte vira in parità guadagnando lo 0,16% come il Cac 40 di Parigi (+0,18%). In calo, invece, l'Ftse 100 di Londra (-0,29%).

Gli operatori attendono oggi le indicazioni macro del Pmi servizi per i principali paesi europei e per l'eurozona, con previsioni di miglioramento, e nel pomeriggio gli analoghi dati dagli Usa. In Cina il Pmi servizi ha segnato una crescita. Sul fronte tassi da segnalare un'intervista della consigliera Bce Schnabel che chiude alla possibilità di nuovi rialzi dei tassi, visto il calo dell'inflazione.

Sul listino spunto di Pirelli che sale del 5,8% nelle prime fasi. Qualche rialzo nell'auto per Ferrari che si consolida sui massimi con un +0,5%, bene Iveco a +0,5%, giù Stellantis. In campo bancario Intesa +0,6%, Monte Paschi insiste sul +0,9%. In ripresa i petroliferi con Eni +0,7%, Saipem +0,8%, Tenaris +0,5%. Tra le altre blue chip ok Stm, nell'energia su Hera, Enel, Italgas.

Spread stabile, crolla il rendimento del decennale

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 173 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 4,04%.