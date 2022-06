Jet privati, cresce la moda tra i Ceo: la spesa delle società Usa sfiora 34mln

Jet privati per uso personale, da Meta a Pepsi: la spesa delle società Usa ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 anni

Torna di moda il jet privato per usi personali e le compagnie, per amministatore delegati e familiari, non badano a spese. "La spesa delle società statunitensi in jet privati ​​per uso personale da parte di amministratori delegati e presidenti ha raggiunto il livello più alto in un decennio l'anno scorso, poiché molte aziende hanno allentato le restrizioni sull'utilizzo a causa della pandemia". Ad annunciarlo è il Finacial Times che, attraverso dati e analisi, restituisce un quadro del settore.

Ad esempio, secondo ISS Corporate Solutions, una divisione del consulente per gli investimenti Institutional Shareholder Services, l'utilizzo di jet per uso privato è aumentato del 35% a 33,8 milioni di dollari tra i gruppi S&P 500 nel 2021, il più alto dal 2012.

Tra i maggiori spendaccioni, riferisce il FT, c'erano Meta, la società madre di Facebook, e il gruppo aerospaziale Lockheed Marti. In particolare, Meta ha speso 1,6 milioni di dollari in jet privati ​​per l'amministratore delegato Mark Zuckerberg , mentre Lockheed ha speso 1,1 milioni di dollari in voli per il capo James Taiclet. Lockheed Martin ha affermato di aver ampliato la sua spesa per i jet privati ​​lo scorso anno "alla luce della pandemia di Covid-19".

Wheels Up, ad esempio, racconta sempre il FT, "ha registrato un aumento delle entrate e dei passeggeri all'inizio di quest'anno, mentre Jettly ha registrato un aumento della domanda". L'amministratore delegato di Jettly Justin Crabbe ha affermato che "è abbastanza difficile tornare a volare in commerciale" una volta che un gruppo ha offerto ai dirigenti voli privati.

Altre società invece, conclude il FT, hanno affermato di aver allentato le restrizioni sui viaggi in jet privati ​​per uso personale durante la pandemia. Discover Financial, una società di carte di credito con sede in Illinois, ha affermato che generalmente limita i vantaggi extra per i dirigenti, ma ha cambiato la sua politica per pagare l'amministratore delegato Roger Hochschild e la sua famiglia per utilizzare jet privati ​​per tutti i viaggi.