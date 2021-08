Jonix annuncia partnership con CBC Cooler Box per la distribuzione in Turchia

Jonix, società specializzata nella tecnologia Ntp per la sanitizzazione dell'aria indoor, annuncia di aver siglato con Cbc Cooler Box Company un accordo per la distribuzione in esclusiva dei propri prodotti in Turchia. L'accordo, di durata quinquennale, prevede la distribuzione di tutte le linee di prodotto Jonix e comprende il servizio di assistenza post vendita per l'installazione, il montaggio, la riparazione e la sostituzione dei prodotti e delle relative parti di ricambio.

"Siamo estremamente soddisfatti dell'accordo siglato che ci consente di presidiare un mercato ad elevato potenziale con un player di rilievo che sarà in grado di offrire il livello di qualità che da sempre garantiamo ai nostri clienti”, commenta il presidente Mauro Mantovan. “Coerentemente con la strategia di sviluppo della rete commerciale annunciata in sede di quotazione, compiamo un passo importante per il rafforzamento della nostra presenza internazionale".