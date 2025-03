Klarna, il gioiellino dei finanziamenti verso la quotazione? Il rumor che scalda Wall Street

Klarna verso Wall Street: IPO da un miliardo di dollari

Klarna Bank si prepara a sbarcare alla Borsa di New York con un’offerta pubblica iniziale (IPO) che potrebbe raccogliere almeno un miliardo di dollari. Secondo Bloomberg, la fintech svedese prevede di fissare il prezzo dell’operazione già all’inizio di aprile, puntando a una valutazione superiore ai 15 miliardi di dollari.

La società, che ha costruito il suo successo sui pagamenti rateizzati e vanta 85 milioni di clienti e 600mila partner retail nel mondo, ha già depositato in via riservata la documentazione presso la Securities and Exchange Commission (SEC) lo scorso novembre.

A guidare la quotazione sono nomi di peso di Wall Street: Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley, insieme ad altre 12 banche coinvolte nel processo. Se l’operazione andrà in porto, Klarna potrebbe rafforzare la sua posizione nel settore fintech e rilanciare le ambizioni europee sul mercato dei capitali statunitense.