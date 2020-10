Kryalos,esclusiva a Mediobanca per la vendita del palazzo ex Poste di Cordusio

Un club deal di investitori, sotto la guida di Mediobanca, si è aggiudicato l'esclusiva per l'acquisto dello storico Palazzo Cordusio in centro a Milano per 246,7 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota congiunta di Mediobanca e Kryalos Sgr (partecipata di Blackstone). Quest'ultimo aveva acquistato l'immobile nel 2015, assieme ad altri due edifici, per circa 130 milioni di euro, secondo indiscrezioni.

Nei mesi scorsi ha dato vita a un beauty contest per la vendita.Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del 2020, si legge nel comunicato.Il palazzo di inizio Novecento, ex sede di Poste Italiane, è stato ristrutturato dalla proprietà tra il 2015 e il 2018, grazie ad un investimento di circa 23 milioni. L'edificio ospita la Starbucks Reserve Roastery e, tra gli altri, gli uffici di JP Morgan, Natwest e la stessa Kryalos SGR. E' il terzo club deal di Mediobanca nel settore immobiliare, con operazioni sempre a Milano