L’e-commerce diventa più green. Scatole su misura dell'oggetto da spedire

Nel mondo post Covid l’e-commerce cresce a due cifre, e dopo aver triplicato i nuovi consumatori già durante il lockdown, adesso diventa più green.

Il gruppo logistico LDI lancia lo Smart Packaging System 4.0 per l'e-commerce. Un sistema con spazi, tecnologia, processi e personale specializzato con al centro la CMC Cartonwrap, una macchina unica al mondo che realizza scatole su misura dell'oggetto. E' prodotta da CMC, un'azienda leader mondiale nel packaging.

I vantaggi per le aziende e-commerce sono molteplici. Dalla riduzione dei costi dei materiali, al non acquistare scatole di dimensioni multiple (meno spazio in magazzino), all'eliminazione dell'uso di materiali di riempimento. Produttività ed efficienza, handling ridotto sulla linea, 1.000 pacchi in un'ora, dal picking all'etichetta per la spedizione.

I vantaggi per la sostenibilità saranno altrettanto numerosi: minore impatto ambientale, utilizzo di prodotti certificati, eliminazione di prodotti chimici, collanti e nastro adesivo, che non per mettono lo smaltimento. Inoltre, sarà possibile riutilizzare gli scarti del cartone non usato. Tra i vantaggi anche l'apertura facilitata e il riutilizzo per il reso, meno volumi e quindi meno camion.

Il gruppo logistico LDI, con le strutture di Milano, Roma e Bologna si impegna a coprire tutte le fasi della supply chain, dal magazzino doganale al consumatore finale. Configurandosi come innovativo hub logistico per l'e-commerce, è stato realizzato in collaborazione con il Centro di ricerca per i Trasporti e la Logistica dell'Università La Sapienza di Roma, e cofinanziato da Lazio Innova.