L'automotive di eccellenza riparte dal Sud, in Irpinia nasce la newco S.A.I.

Quarantamila metri quadrati, di cui 14mila coperti, 150 tra tecnici e operai che verranno formati con stage in Italia e in Germania, cinque linee produttive completamente automatizzate, dieci macchine per ogni linea per un investimento totale di 52 milioni di euro e un fatturato a regime di circa 70 milioni di euro: sono questi i numeri del piano quinquennale dell’operazione targata Schlote Automotive Italia, la newco protagonista di una eccezionale convergenza di investimenti italiani ed esteri di importante rilevanza tecnologica nel campo dell’automotive che martedì vedrà la luce presso il polo industriale di Nusco, in provincia di Avellino. Un’area che grazie ai cospicui investimenti del gruppo Sira Industrie si impone con questa operazione sempre più come polo di rilevanza strategica non solo per il territorio irpino e per il Mezzogiorno, ma per l’intero comparto automotive nazionale. Un territorio, quello avellinese, che apre una nuova fase nel campo della mobilità razie alla sinergica azione del mondo imprenditoriale e le istituzioni locali. Non è per caso che a Lioni, a pochi chilometri da Nusco, sorgerà Borgo 4.0, la partnership tecnologica targata Adler Pelzer che realizzerà un laboratorio industriale per la mobilità sostenibile e sicura.

La mission Schlote, gruppo leader nelle lavorazioni meccaniche di precisione e componenti per telai e trasmissioni di auto, con sede ad Harsum in Germania; Bohai Trimet, società tedesca del gruppo cinese Baic, specializzata nella produzione di componenti per il comparto automotive; Sirpress, azienda italiana del gruppo Sira Industrie, leader nella produzione di stampi e getti pressofusi in alluminio per automotive con una vasta rete di sedi e stabilimenti di produzione in tutto il mondo: sono gli attori protagonisti della newco.

S.A.I. esguirà per conto di Bohai Trimet le lavorazioni meccaniche sui getti pressofusi realizzati da Sirpress che confluiranno negli stabilimenti Magna PT a Bari, per essere sottoposti ad assemblaggio e distribuzione alle principali case automobilistiche.