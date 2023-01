L'Economist elogia i 100 giorni di Meloni ma lancia l'alert su Pnrr e Lagarde

L'Economist elogia i primi 100 giorni del governo Meloni: l'analisi

Giorgia Meloni elogiata dal prestogioso settimanale britannico The Economist. “Nuovi governi si avvicinano alla fine dei loro primi 100 giorni in ottima forma come la coalizione di destra di Giorgia Meloni”, si legge nell'attacco dell'articolo d'analisi pubblicato oggi. Poche righe, ma efficaci che sanciscono il “placet" inglese al primo anniversario del governo di Centrodestra, che il 31 gennaio taglierà il fatidico traguardo.

L’Economist sottolinea come Meloni abbia avuto “incontri conviviali sia con Ursula von der Leyen che con Papa Francesco”. Entrambi i colloqui "sono stati visti in Italia come approvazioni da parte della Commissione europea, guidata dalla signora von der Leyen, e del Vaticano, due organizzazioni che i primi ministri italiani devono sempre tenere dalla loro parte”. Ma non solo. Il 16 gennaio, “è arrivato un regalo diverso per un governo che vantava una linea dura su legge e ordine”, sottolinea ancora il settimanale briannico: le forze dell’Ordine hanno catturato in Sicilia “l’uomo più ricercato d’Italia”, il boss mafioso Matteo Messina Denaro latitante da ben 30 anni.