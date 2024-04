L'inflazione cresce e la Bce (senza autorizzazione) ci impone l'euro digitale

Euro digitale, la Bce agisce senza autorizzazione

L'Italia è una nazione sovrana? Prima di rispondere leggete fino in fondo questo articolo che inizia subito con una domanda: cos'è la valuta digitale? “E' una forma di valuta virtuale che viene scambiata e utilizzata su Internet o su altre piattaforme digitali. Le valute digitali sono decentralizzate e non sono controllate da una banca centrale o da un governo, ma vengono gestite e verificate da una rete di computer che utilizzano la crittografia per garantire la sicurezza delle transazioni”.

Ultimamente leggiamo sempre più spesso titoli come questo: “la BCE ha avviato uno studio sull'emissione di una valuta digitale, nota come “euro digitale” e sta esplorando i potenziali vantaggi ed i rischi associati a questa possibilità. Per caso la BCE vuole far passare in sordina una eventuale eur-digitalizzazione? Ecco allora che nasce una domanda stuzzicante: la Banca Centrale Europea è autorizzata ad emettere una valuta digitale nella zona euro in base ai trattati dell'Unione Europea?

La risposta è secca: NO! Qualsiasi decisione sull'emissione dell'euro digitale dove essere presa in conformità con i trattati dell'Unione Europea e deve richiedere una modifica legislativa per essere formalizzata. Dato che la Banca Centrale Europea non ha l'autorità di emettere una valuta digitale nell'eurozona in base ai trattati sorge una domanda specifica: ogni nazione europea è sovrana, quindi potrebbe emettere l'euro in forma digitale? Risposta: SI! E non c'è scritto da nessuna parte che non si possa fare. Potrei dilungarmi, ma per il momento mi fermo qui perché questa affermazione sicuramente potrebbe sollevare un vespaio. Perché sono giunto a questa conclusione?

La BCE mi ha rimandato al trattato di Maastricht ergo sono arrivato a questa conclusione. Perché? L'ho fatto affinché avessimo anche noi una “arma” di dissuasione in merito alle ripetute richieste di adeguamento dei tassi d'interesse e nonostante l'evidente calo dell'inflazione. Domanda: ma è proprio necessario “inventarsi” modalità che possano favorire le famiglie, le aziende ed in generale l'economia reale, provocatoriamente e senza ledere i trattati sottoscritti solamente perché non si vuole dare ascolto? Ora potete rispondere alla domanda iniziale: l'Italia è una nazione sovrana? Se rispondete positivamente allora sappiate che anche l'Italia può emettere valuta digitale. Chiudo con una riflessione di Ralph Waldo Emerson (filosofo 1803-1882): “il denaro spesso costa troppo”.