La Bce alza i tassi d'intessere, dai mutui alla moneta: che cosa cambia

Stretta della Bce sui tassi d'interesse: che cosa cambia su mercato azionario, mutui, crescita, debito e moneta

Alla fine anche la Bce ha “ceduto” alla linea dei “falchi” Ue annunciando un nuovo rialzo di 50 punti dei tassi principali, che porta quello sui depositi al 2%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,50% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,75%. L'aumento dei tassi, effettivo dal 21 dicembre, impatterà sul mercato con conseguenze differenti: di tipo immediato, a medio termine e ancora difficilmente prevedibili.

Tra le reazioni immediate ci sono sicuramente quelle inerenti al mercato azionario, l'apprezzamento dell'euro e un rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato destinato a influenzare gli investitori e ad aumentare l'esborso sul fronte dei corti pubblici: oggi Piazza Affari arretra ancora sotto la parità. Dopo la svolta da falco della presidente della Banca Centrale europea Christine Lagarde, anche lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi cresce, assestandosi a 215,8 punti, contro i 213,5 punti dell’apertura e i 207 punti dell’ultimo closing. Sale anche il tasso del decennale, ieri schizzato al 4,145% e che adesso viaggia al 4,347%.

A pesare sull'azionario anche l'avvio del QT-Quantitative Tightening annunciato dalla Bce in concomitanza con il rialzo dei tassi di 50 punti base. Il portafoglio del programma App, ha scritto la banca centrale nel comunicato seguito al direttivo, "sarà ridotto a un ritmo misurato e prevedibile, in quanto l'Eurosistema reinvestirà solo in parte il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di euro al mese sino alla fine del secondo trimestre del 2023 e verrà poi determinato nel corso del tempo".