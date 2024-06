La Bce taglia i tassi, occupazione e inflazione: ecco che cosa cambia

La Bce taglia i tassi di interesse dello 0,25%: ecco che cosa cambia

“Come previsto, la Bce ha tagliato i tassi portandoli al 3,75% dopo aver raggiunto il livello più alto dalla sua esistenza per oltre un semestre. Anche se l'inflazione headline è scesa in modo significativo, non ci aspettiamo che a questa decisione faccia seguito un ciclo di tagli. Sebbene l'Europa sia stata colpita ancora di più dall'aumento dei prezzi del gas dopo l'invasione russa in Ucraina, questi effetti di base si sono attenuati notevolmente.

Da un lato, riteniamo che la crescita rimarrà solida quest'anno, grazie al reddito reale che sta diventando positivo e alle aspettative di una maggiore unità fiscale dopo le elezioni dell'UE nel secondo semestre. Dall'altro lato, tuttavia, riteniamo che il tasso di disoccupazione rimarrà basso, o addirittura scenderà da qui in avanti, con le spese militari (e in alcuni casi il servizio militare obbligatorio) che faranno scendere ulteriormente il tasso di disoccupazione giovanile. Secondo le nostre previsioni, l'inflazione core rimarrà intorno al 2,5% nei prossimi 12 mesi.”

*Articolo a cura di Kaspar Hense, BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade, RBC BlueBay.