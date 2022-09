La BoE lancia maxi-acquisto di bond dopo il crollo della sterlina

La Boe lancia un maxi acquisto di bond contro il crollo della sterlina

La Banca d'Inghilterra ha avviato un programma temporaneo di acquisto di titoli di Stato a lunga scadenza per "ristabilire condizioni ordinate sul mercato" e ha deciso di posporre il pianificato avvio del piano di vendita di gilt in suo possesso. Il provvedimento d'urgenza si è reso necessario a causa del crollo della sterlina e dell'impennata dei rendimenti dei gilt (il titolo pluriennale britannico).



L'operazione, "che sarà interamente finanziata dal Tesoro" e sarà senza limiti quantitativi, si legge in una nota, sarà avviata subito. Nel comunicato l'istituto centrale britannico precisa che manterrà l'obiettivo di ridurre il proprio attivo di 838 miliardi di sterline di gilt, ma l'avvio delle vendite, previsto per la prossima settimana, è stato rinviato a causa delle condizioni di mercato. La Banca d'Inghilterra sottolinea che il riprezzamento delle attività sul mercato " è diventato più significativo negli ultimi giorni e sta interessando in particolare il debito pubblico britannico a lunga scadenza. Se le disfunzioni in questo mercato dovessero continuare o peggiorare", avverte, "ci sarebbe un rischio sostanziale per la stabilità finanziaria del Regno Unito".