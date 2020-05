La Borsa accelera con il piano Ue. Spread in netto calo e balzo dell'euro

Prosegue in rialzo la seduta di Piazza Affari (Ftse Mib +1,1%), dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde, che ha definito il debito pubblico come "la strada da seguire" per far fronte alla crisi generata dalla pandemia da Covid 19. Tra gli investitori c'e' forge attesa per il discorso della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen di fronte al Parlamento europeo, con il previsto annuncio dell'importo del fondo Ue per la ricostruzione, noto come 'Recovery Fund'. Gli acquisti si concentrtano sul comparto dell'auto, da Pirelli ( +6,54%) ad Fca (+4,8%), beneficiaria del prestito di 6,3 miliardi di euro erogato da Intesa Sanpaolo (+4%) e garantito dallo Stato. Lo spread in calo a 192 punti spinge anche Bper (+4,99%), Unicredit (+4,41%) e Banco Bpm (+2,56%). Piu' cauta Ubi (+1,24%), il cui Cda ha chiesto l'intervento del Tribunale di Milano per invalidare l'Opa di Intesa. Acquisti su Eni (+2,6%), cauta invece e Saipem (+0l,37%), con il greggio Wti in calo dell'1,3%. Soffrono Diasorin (-8,33%), colpita da prese di beneficio dopo un allungo che dura da settimane, e Nexi (-6,6%), che si alinea al prezzo a cui Mercury ha ceduto l'8,8% del capitale seguito di un collocamento accelerato. Bene Exor (+1,87%), sulla scia del prestito concesso a Fca, ed Atlantia (+1,82%), con il vertice a Palazzo Chigi sulla concessione ad Aspi.

Euro: va in rally sopra 1,10 dollari per voci su piano Ue - L'euro va in rally e sale sopra 1,10 dollari, sulla scia delle indiscrezioni secondo cui la commissione Ue si appresta a varare un recovery plan da 750 miliardi di euro, di cui 500 miliardi sarebbero aiuti a fondo perduto. Oggi l'esecutivo Ue presenta il suo piano di aiuti anti-coronavirus che, tra sovvenzioni, prestiti e garanzie, dovrebbe superare i mille miliardi di euro. La moneta europea passa di mano a 1,1030 dollari e a 118,75 yen.