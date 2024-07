La Doria si compra il 100% di Clas e cresce nel mercato dei sughi pronti

La Doria acquisisce il 100% di Clas (Equinox)

La Doria, leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta, ha recentemente annunciato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Clas. La società ligure Clas, specializzata nella produzione di sughi e per marchi della grande distribuzione organizzata (Gdo) in Italia e all'estero, è stata acquisita da La Doria dal fondo Equinox, che deteneva una partecipazione del 90%, e da Cominter, una società di trading nel settore agroalimentare, che possedeva il restante 10%. Entrambe le entità erano entrate in Clas più di tre anni fa.

Come riporta Pambianconews, Antonio Ferraioli, Ceo e presidente del gruppo La Doria, ha commentato l'operazione sottolineando l'importanza strategica dell'acquisizione: “Rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione in settori sinergici e strategici per la nostra crescita, permettendoci di orientare ulteriormente la nostra offerta verso prodotti a più alto valore aggiunto e contenuto di servizio. Siamo certi che l’acquisizione consentirà al Gruppo La Doria di porre solide premesse per una futura ulteriore espansione nel mercato del pesto ambient a marchio private labels e nel settore del co-packing.”

Fondata a Chiusanico, in provincia di Imperia, nel 1989, Clas ha registrato un fatturato di oltre 75 milioni di euro nel 2023. L'azienda produce principalmente pesti, sughi pronti per pasta e altri condimenti. I pesti, lavorati con basilico 100% italiano, hanno rappresentato quasi il 90% dei ricavi dell'azienda lo scorso anno. Inoltre Clas gestisce un sito produttivo a Chiusanico impiegando quasi 150 dipendenti, e vanta una forte presenza commerciale all'estero, con vendite internazionali che costituiscono circa il 90% del totale. Nel 2023, l'azienda ha prodotto quasi 90 milioni di vasi.

Ora la presenza consolidata di Clas nei mercati internazionali, in particolare in Germania, Francia e Regno Unito, offrirà a La Doria l'opportunità di espandere ulteriormente la propria rete di distribuzione globale.