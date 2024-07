La famiglia Veronesi fa shopping nelle Marche: acquisita Villa Bucci, nuovo investimento nel vino

Villa Bucci passa nelle mani del Gruppo Oniverse (Veronesi)

La famiglia Veronesi, a capo del Gruppo Oniverse, noto per la sua consolidata esperienza nel settore della moda con Calzedonia e vinicolo con Signorvino, ha ampliato il proprio portafoglio con un nuovo e prestigioso investimento nel mondo del vino. Il protagonista di questa operazione è Villa Bucci, una rinomata azienda vitivinicola con sede a Ostra Vetere, in provincia di Ancona, nelle Marche. Fondata da Ampelio Bucci, Villa Bucci è specializzata nella produzione di Verdicchio e rappresenta un'importante aggiunta alla crescente collezione vinicola della famiglia Veronesi.

Secono quanto riporta Pambianconews, l'azienda produce annualmente circa 700-800 quintali di Verdicchio e 300 quintali di vini rossi, esclusivamente con uve provenienti dai propri vigneti. I vigneti di Verdicchio del Castelli di Jesi Doc coprono circa 25 ettari nella zona Doc classica, mentre i sei ettari dedicati alle uve rosse Montepulciano e Sangiovese rientrano nella Doc del Rosso Piceno

Federico Veronesi, figlio del fondatore Sandro Veronesi e attuale amministratore delegato del polo vinicolo di Oniverse, commenta entusiasticamente il nuovo investimento: “Seppur ‘nativi’ da un settore diverso, abbiamo sposato la volontà di promuovere e investire in maniera seria e importante nel mondo vitivinicolo italiano, che ha sicuramente bisogno di novità e tanta energia.” Veronesi sottolinea che Villa Bucci, all'interno di un progetto che include altre aziende viticole di eccellenza, è vista come un “gioiello” che sarà valorizzato al massimo.

In seguito all'acquisizione, Federico Veronesi assumerà il ruolo di Amministratore Delegato di Villa Bucci, mentre Ampelio Bucci rimarrà in azienda come consigliere esterno. Tuttavia, i vini di Villa Bucci, compresa la Vintage Collection, manterranno le loro caratteristiche distintive e saranno trattati con particolare attenzione. Quest'acquisizione si aggiunge a un portafoglio vinicolo già variegato e di alta qualità. Tra le altre realtà gestite dalla famiglia Veronesi ci sono:

Tenimenti Leone , acquisita nel 2015, situata nel Lazio.

, acquisita nel 2015, situata nel Lazio. La Giuva , acquistata nel 2023, in Veneto.

, acquistata nel 2023, in Veneto. Podere Guardia Grande, acquisito nel 2024, in Sardegna.

Inoltre, la famiglia Veronesi starebbe anche lavorando a un nuovo progetto in Trentino.