La Fed alza ancora i tassi di 25 punti, ai massimi dal 2006

La Fed alza ancora i tassi, l'obiettivo è riportare l'inflazione al 2%

Arriva una nuova stretta monetaria: la Fed ha alzato di 25 punti base i tassi d'interesse portandoli in un range tra il 5 e il 5,25 per cento. La Banca centrale statunitense, si legge nel comunicato diffusioal termine della riunione, monitorerà attentamente le informazioni in arrivo e valuterà le implicazioni per la politica monetaria. Nel determinare in che misura sia opportuno un ulteriore irrigidimento della politica per riportare l'inflazione al 2% nel tempo, il Comitato terrà conto dell'inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull'attività economica e sull'inflazione e degli sviluppi economici e finanziari. Inoltre, prosegue la nota, il Comitato continuerà a ridurre le proprie disponibilità di titoli del Tesoro e di titoli di debito e garantiti da ipoteca delle agenzie, come descritto nei piani precedentemente annunciati. Il Comitato è fortemente impegnato a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%. Nel primo trimestre – spiega la Fed nel comunicato diffuso dopo l'ultimo meeting - l'attività economica si è espansa a un ritmo modesto. La crescita dei posti di lavoro è stata robusta negli ultimi mesi e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. L'inflazione rimane elevata e il Comitato rimane molto attento ai rischi di inflazione.