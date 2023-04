La Ferragni fa ordine nel suo business: capogruppo diventa la Sisterhood Srl

Chiara Ferragni in giro per Milano in mutande.

Chiara Ferragni, la Sisterhood è la capogruppo

Ha messo ordine nelle sue aziende Chiara Ferragni. E l'ha fatto proprio durante il Festival di Sanremo. Come fa notare il direttore di Open Franco Bechis, infatti, l'influencer ha deciso di creare una capogruppo holding sotto cui inserire le varie attività possedute. Un modello analogo a quello sviluppato dalla suocera, Annamaria Berrinzaghi, che gestisce le attività di Federico Lucia in arte Fedez. Come scrive Bechis, dunque, "alla vigilia del Festival di Sanremo Chiara ha sottoscritto un aumento di capitale della sua società facendolo passare da 20 a 30 mila euro nominali. Il sovraprezzo stabilito con perizia per quelle 10 mila azioni nuove è stato di 1.127.545,50 euro. Ma di quella somma la Ferragni non ha versato nemmeno un centesimo, scegliendo di apportare alla Sisterhood la partecipazione da lei personalmente detenuta in un’altra società, la Fenice srl, di cui Chiara è amministratore delegato".

Con la semplificazione della catena decisionale e della ramificazione societaria, ora la Sisterhood ha la gestione del brand Ferragni in tutte le sue declinazioni. Oltre a quelle più note come diritti d'immagine, gestione dei marchi commerciali, rapporti con i media, sviluppo di format tv e documentari, ci sono ulteriori rami di attività. Prima di tutto la gestione immobiliare, cui si sommano le pubbliche relazioni, le campagne pubblicitarie, la consulenza in campo della moda e altre attività editoriali. Negli ultimi anni la galassia Ferragni ha fatturato tra i 20 e i 25 milioni, ma i conti del 2022 potrebbero essere addirittura superiori.