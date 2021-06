La maglietta che controlla i parametri vitali. Il 5G nella t-shirt salvavita

La tecnologia fa passi da gigante. L'ultima trovata, presentata al Mobile World Congress in corso in Spagna a Barcellona, è una maglietta, ma potrebbe anche essere un top, lanciato dalla società cinese Zte in collaborazione con Accyourate, in grado di monitorare i parametri vitali, grazie al 5G. E' fatta - si legge sul Sole 24 Ore - con un tessuto particolare, in grado attraverso una centralina inserita, di collegarsi con uno smartphone per tenere sotto controllo i parametri vitali del soggetto che la indossa.

"E' un'invenzione che cambierà la vita e la qualità dell'assistenza domiciliare per molte persone - ha spiegato al Sole il presidente della Croce Rossa italiana". Sulla stessa linea Umberto Sgambati ad di Proger che nel 2019 è entrato nel gruppo Accyourate. "Concreta realtà, certificata anche come medical device".