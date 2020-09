Lagarde: "Dal Pepp +1,3% per il Pil".Apre alla revisione del target sui prezzi

Il programma pandemico di acquisti di emergenza Pepp da 1350 miliardi di euro varato in primavera ed rinforzato a giugno e la nuova serie di aste Tltro "hanno dimostrato di essere strumenti potenti per stabilizzare le condizioni finanziarie e stimolare la crescita del credito. In base alle stime dello staff Bce, le misure introdotte da marzo faranno crescere l'inflazione di circa 0,8 punti percentuali in termini cumulativi dal 2020 al 2022 e il Pil di circa 1,3 punti percentuali". Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervendo alla XXI conferenza "The Ecb and its Watchers" a Francoforte. Lagarde ha poi sottolineato che in precedenza tutte le misure introdotte dal metà 2014 hanno avuto un impatto complessivo sul Pil reale dell'eurozona tra i 2,5 e i 3 punti percentuali fino al 2019 e tra 1,7 e 2 punti sull'inflazione.

Lagarde ha poi aperto, in stile Federal Reserve, all'abbandono dell'inflation target come stella polare per le proprie decisioni di politica monetaria e cioè il puntare a un’inflazione appena sotto al 2%. "Nell'attuale contesto di bassa inflazione le preoccupazioni che affrontiamo sono diverse" rispetto al passato "e questo deve essere riflesso nel nostro obiettivo di inflazione", ha spiegato infatti la numero uno dell'Eurotower.



Lagarde ha ricordato che dal 2003 la Bce ha usato una doppia formulazione, definendo la stabilita' dei prezzi nei termini di un'inflazione inferiore al 2%, puntando al tempo stesso a un'inflazione "inferiore, ma vicina, al 2%". Nel contesto odierno, ha notato tuttavia Lagarde, "assicurare che ci sia sufficienze spazio al di sopra dello zero per restituire efficacia alla politica monetaria convenzionale diventa più importante". E' inoltre necessario, per sostenere le aspettative di inflazione, che il target Bce "sia percepito come simmetrico dal pubblico": per questo, quindi, l'Eurotowe dovrebbe "avere un target di inflazione che il pubblico puo' comprendere facilmente". Lagarde ha ricordato che la Bce ha "appena riavviato la propria revisione strategica", sospesa durante la crisi Covid, precisando che "non è il momento di presentare conclusioni, ma di ascoltare e riflettere".

La banchiera francese ha notato che l'attuale contesto "pone questioni fondamentali alle banche centrali". "Dobbiamo analizzare a fondo le forze che oggi guidano le dinamiche dell'inflazione e valutare se e come dovremmo in risposta adeguare la strategia della nostra politica". Per l'Eurotower i tre ambiti di analisi saranno quindi la definizione del target di inflazione, la relazione tra inflazione ed economica reale e l'efficacia della trasmissione della politica monetaria.

Tra i temi di attenzione specifica c'è quindi anche le modalità con cui l'inflazione viene misurata. Se infatti l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo "ha funzionato bene finora e viene continuamente migliorato", Lagarde ha sottolineato che "le nostre economie stanno cambiando sempre più rapidamente. Dobbiamo seguire concetti generali di inflazione che colgano i costi che le persone devono sostenere nelle loro vite quotidiane e riflettano le loro percezioni", inclusi quelli relativi alle case di proprietà.

"Il tema generale, oggi, - ha proseguito - è se le banche centrali dovrebbero impegnarsi esplicitamente a compensare i livelli di inflazione nel caso in cui rimangano per un lungo periodo al di sotto dei target". In questo senso, secondo Lagarde "l'utilita' di un simile approccio", che consenta cioè temporaneamente un overshoot dell'inflazione al di sopra degli obiettivi fissati dall'istituto, "può essere esaminata". 'Se credibile - ha aggiunto - questa strategia puo' rafforzare la capacità della politica monetaria di stabilizzare l'economia di fronte a un'inflazione che si avvicina al limite inferiore. Questo perchè - ha concluso - la promessa di un overshooting alza le aspettative di inflazione e quindi fa scendere i tassi di interesse reali".