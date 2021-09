Lattiero-Caseario, Arborea: Andrea Agostini è il nuovo Direttore Generale

Andrea Agostini e' il nuovo direttore generale di Latte Arborea, societa' leader nel mercato lattiero-caseario della Sardegna e terzo operatore nazionale del latte a lunga conservazione. L'ha scelto il consiglio di amministrazione Assegnatari Associati Arborea, cooperativa agricola per azioni, al posto di Francesco Casula, il cui incarico e' scaduto dopo oltre 16 anni. La nomina sara' effettiva da lunedi' prossimo, 20 settembre.

Agostini, laureato in Ingegneria Chimica all'universita' 'La Sapienza' di Roma, e' stato, fra gli altri ruoli ricoperti, Marketing Manager di Procter & Gamble e direttore generale sia di Parmalat Sud Africa (Gruppo Lactalis) sia del Consorzio Latterie Virgilio. In Parmalat il manager ha seguito la riorganizzazione dell'area commerciale internazionale. "Andrea Agostini", ha affermato Gianfilippo Contu, presidente della Cooperativa Assegnatari Associati Arborea, "ha una solida esperienza e una capacita' di visione strategica che lo rendono il candidato piu' adatto per proseguire il percorso di sostenibilita' e di efficienza di tutta la filiera, con l'obiettivo di continuare ad affermare l'immagine dell'alta qualita' del latto sardo in Italia e all'estero, garantendo distintivita', innovazione e sostenibilita' per le future generazioni".