Lavoro, l'autunno sarà caldissimo. Verso la perdita di un mln di posti

A settembre finirà il blocco dei licenziamenti: le previsioni

L'autunno peggiore di sempre. Così si prospetta il mercato del lavoro a settembre, quando finira' il blocco dei licenziamenti stabilito per decreto. Le stime circolate sono da far tremare i polsi ma nessuno sa esattamente cosa ci aspetti. Secondo Confindustria, l'occupazione in termini di Ula seguira' il Pil, con un -7,6%. Confcommercio, basandosi su una previsione di crollo del Pil dell'8%, calcola che andra' perso almeno un 1 milione di posti di lavoro. Federmeccanica parla di scenario "drammatico". L'Istat, nelle Prospettive per l'economia italiana, nota che l'evoluzione dell'occupazione, misurata in termini di Ula (Unita' di lavoro equivalenti a tempo pieno), e' prevista evolversi in linea con il Pil, con una brusca riduzione nel 2020 (-9,3%) e una ripresa nel 2021 (+4,1%). Diversa appare la lettura della crisi del mercato del lavoro attraverso il tasso di disoccupazione, il cui andamento rifletterebbe anche la decisa ricomposizione tra disoccupati e inattivi e la riduzione del numero di ore lavorate.

L'Inps ha calcolato che nel primo trimestre 2020 l'input di lavoro misurato in termini di Ula ha subito una eccezionale diminuzione sia sotto il profilo congiunturale (-6,9%) sia su base annua (-6,4%), come conseguenza della riduzione delle ore lavorate a seguito del sopraggiungere dell'emergenza sanitaria a partire dall'ultima settimana di febbraio. Dopo una sostanziale tenuta nei mesi di gennaio e febbraio 2020, ha evidenziato a marzo una progressiva perdita di circa 220 mila posizioni lavorative a marzo, un andamento negativo dovuto essenzialmente alla contrazione delle assunzioni, misurabile in 239 mila attivazioni di rapporto di lavoro dipendente in meno (-44 mila a tempo indeterminato e -195 mila a termine). Le rilevazioni dell'Anpal dicono che dall'inizio dell'anno fino al 3 maggio c'e' stata una riduzione di 882 mila contratti avviati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con l'avvio della cosiddetta fase 2 si e' registrata una progressiva ripresa dei flussi contrattuali, per quanto su dinamiche comunque molto distanti da quelle del 2019 e dell'inizio del 2020, ma l'inversione non consente, ovviamente, di recuperare il gap precedentemente accumulato: al 31 maggio, il 2020 sconta, in termini di posizioni lavorative nette, un differenziale di oltre 583 mila posizioni rispetto al 2019.

Ma dati piu' allarmanti sono quelli dell'Istat che indicano la diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-467 mila) e la crescita degli inattivi (+290 mila). Ad aprile la tendenza e' proseguita e, fa notare Confindustria, gli occupati sono calati (-274 mila), gli inattivi sono saliti molto (+746 mila). Nella Congiuntura flash di maggio la confederazione osserva che "l'estensione eccezionale della Cig quest'anno permettera' un forte aggiustamento al ribasso delle ore lavorate e la salvaguardia di posti di lavoro. L'occupazione in termini di Ula seguira' il Pil, con un -7,6% nel 2020 (e +3,5% nel 2021), ma terra' in termini di teste. Il tasso di disoccupazione crescera' meno che altrove, anche per l'aumento degli inattivi ma fatichera' a scendere nel 2021 (11,3%), quando la creazione di posti di lavoro sara' spiazzata dal riallungamento degli orari e piu' persone cercheranno un impiego. Federmeccanica ha gia' avvertito che le prospettive per l'autunnosaranno drammatiche: la fase recessiva del comparto "dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre" e il "34% delle imprese ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali". Ma la situazione potrebbe essere peggiore in altri settori, come il turismo, il commercio, i servizi. Secondo un sondaggio di Confesercenti il 59% degli albergatori ridurra' il personale. Resta quindi da capire cosa succedera' con gli ammortizzatori sociali: i dati di maggio sulla cassa integrazione mostrano numeri mai visti in precedenza. Le ore autorizzate con causale "emergenza sanitaria Covid19" sono state ad aprile-maggio 2020 pari a circa 1,7 miliardi. Cio' significa aver salvaguardato 5 milioni di posti di lavoro. I sindacati chiedono proroghe e non vogliono sentir parlare di licenziamenti: i metalmeccanici sono gia' scesi in piazza e annunciano scioperi. Potrebbe essere solo l'inizio.