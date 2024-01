Le Big Tech nel mirino dell'Ue: sotto sorveglianza Tiktok, Google, Amazon e...

L'Ue chiede a Big Tech e TikTok informazioni su accesso ai dati

La Commissione europea ha inviato richieste formali di informazioni sulle misure adottate per rispettare l'obbligo di accesso ai dati a 17 grandi piattaforme online poste sotto sorveglianza nel quadro del Digital Services Act (Dsa), la legge Ue volta a mettere fine al 'far west' digitale. Secondo quanto riporta l'Ansa, tra loro figurano le Big Tech statunitensi Google, Amazon, Facebook e Apple, e le cinesi TikTok e Alibaba.

Le aziende dovranno rispondere entro il 9 febbraio. Bruxelles indica che l'accesso ai dati da parte dei ricercatori è fondamentale per garantire la responsabilità e il controllo pubblico delle politiche delle piattaforme, una condizione "particolarmente importante in vista di eventi imminenti come le elezioni a livello nazionale e comunitario, nonché per un monitoraggio costante della presenza di contenuti e beni illegali online piattaforme". Sulla base delle risposte ricevute la Commissione si riserverà di decidere gli eventuali prossimi passi da intraprendere per assicurare il rispetto degli obblighi contenuti nel Dsa.