Le Borse europee virano in positivo, Piazza Affari la migliore

Borse, investitori in attesa di Powell e Lagarde a Jackson Hole

Le Borse europee dopo un avvio contrastato virano tutte sopra la parità con Piazza Affari a guidare i rialzi trainata dai titoli industriali. I mercati restano in cauta attesa che oggi entri nel vivo il simposio di Jackson Hole, organizzato dalla Federal Reserve Bank di Kansas City: in giornata sono previsti sia il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell sia quello della guida della Bce Christine Lagarde.

Nel mercato obbligazionario, lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre stabile a 165,5 punti, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato decennali sale al 4,204%. Sul valutario, l'euro viaggia in calo, sotto quota 1,08 nel cambio con il dollaro, in attesa delle parole di Lagarde e Powell. Le aspettative indicano un'alta probabilità' che l'istituto di Francoforte sospenda l'attuale ciclo di inasprimento nella riunione di settembre. I tassi d'interesse statunitensi sembrano invece destinati a rimanere più alti per un periodo prolungato, a causa dei notevoli rischi di rialzo dell'inflazione. La divisa comune segna 1,0788 nel cambio sul dollaro e 157,66 con lo yen. Il biglietto verde avanza a 146,02 yen