Il Mef lancia un nuovo titolo Btp, cedola 3,6% per investitori istituzionali

Nuovo titolo BTP del MEF, cedola 3,6% per gli investitori istituzionali

Una nuova obbligazione arriva sul mercato. Il Mef ha rilasciato un Btp a due anni con cedola annuale del 3,6%. L’emissione andrà in asta il 25 agosto e sarà riservata agli investitori istituzionali. Comunque, già da oggi, giovedì 24 agosto, gli interessati hanno la possibilità di prenotare i titoli di stato.

Nuovo Btp biennale, i dettagli

Il Btp scade il 29 settembre 2025 e prevede il pagamento delle cedole il 29 marzo e, appunto, il 29 settembre. La prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,62% corrisponde a un periodo di 64 giorni (data di emissione 27 luglio) e verrà pagata il 29 settembre di quest’anno.

L’importo offerto minimo previsto dal Mef è 2,25 miliardi di euro, quello massimo invece è di 2,75 miliardi. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto.

Ciascun operatore può formulare sino a un massimo di cinque offerte (in proprio o per conto terzi), ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500 mila euro di capitale nominale. Se un investitore retail fosse interessato all’acquisto, può farlo sul mercato secondario o guardando ai fondi ed Etf obbligazionari che possono includerlo.