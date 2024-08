Le mani degli americani sull'Ac Monza: i Berlusconi trattano per la cessione del club

Il club Monza sotto i riflettori americani: trattative con i Berlusconi

Mentre si prepara alla sua terza stagione in Serie A, l’Ac Monza, il club calcistico di proprietà della famiglia Berlusconi tramite la holding Fininvest, sta riaccendendo l’interesse degli investitori. La trattativa con il fondo italiano Orienta Capital Partners non era andata in porto, ma il club continua a far gola a molti potenziali acquirenti.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, una cordata di imprenditori texani sarebbe in contatto con la famiglia Berlusconi per rilevare la maggioranza della squadra. Sebbene al momento non ci siano trattative ufficiali in corso, gli investitori americani sarebbero comunque alla ricerca di un accordo.

Attualmente il valore del Monza sul mercato è stimato intorno ai 100 milioni di euro. All'epoca delle trattative con Orienta Capital Partners, era stato proposto un prezzo di circa 70 milioni di euro per il 70% delle azioni del club, lasciando a Fininvest il restante 30%. Da qui una valutazione complessiva del club di 100 milioni di euro.

Non è escluso però che altri investitori possano farsi avanti, e infatti, sarebbe anche emerso l'interesse dell’imprenditore greco Evángelos Marinákis, proprietario di Olympiakos e Nottingham Forest. Marinákis non è nuovo al club, e già in passato aveva tentato di acquisire una quota minoritaria del Monza.

Incremento dei ricavi

Sotto la guida dell’amministratore delegato Adriano Galliani, il Monza ha registrato un notevole incremento dei ricavi nella stagione 2022-2023, raggiungendo i 68,3 milioni di euro, a 60,3 milioni di euro rispetto ai 65,4 milioni dell’anno precedente. I costi sono aumentati a 134,3 milioni di euro, rispetto ai 105,5 milioni del 2022, mentre il patrimonio netto è salito a 20 milioni di euro, rispetto ai 18,2 milioni dell’anno scorso. Le principali fonti di ricavo sono i diritti TV, che hanno generato 38,8 milioni di euro, e le sponsorizzazioni, che hanno fruttato 15,6 milioni di euro.