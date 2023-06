Amazon, "mission Impossible" per lasciare Prime: rinnovi indesiderati

Tegola su Amazon: la Federal Trade Commission ha chiesto al gigante web di spiegare pratiche che rendono difficile ai consumatori la cancellazione da Prime

La Federal Trade Commission (Ftc), l'Antitrust a stelle e strisce, sta indagando su Amazon, il colosso web quotato alla Borsa di New York, per le difficoltà a cui vanno incontro i consumatori che vogliono disdire gli abbonamenti a Prime, dice il Wall Street Journal (Wsj). L'autorità statunitense accusa il gigante web di indirizzare verso modelli malevoli (dark patterns) e complicazioni varie gli utenti che vogliono cancellare le sottoscrizioni ai servizi a valore aggiunto dell'azienda.

Secondo Ftc, Amazon spingerebbe i consumatori in oscure selve telematiche costringendoli a sottoscrivere abbonamenti con tacito rinnovo, spiega The Wall Street Journal citando la negazione su base fattuale e legale degli addebiti da parte di un portavoce dell'azienda che invece difende la sua trasparenza.

Tuttavia, come ha scritto in precedenza I Love Trading, non è la prima volta che Amazon si trova in situazioni del genere. Nel 2022, il gigante tech ha infatti patteggiato per un sistema di sorveglianza casalingo e per il dispositivo Alexa accusati di raccogliere illecitamente dati sensibili di utenti, anche minorenni.