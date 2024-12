Leonardo Bonucci si butta nel business immobiliare e sborsa oltre 1 mln: l'ex stella bianconera è ad della nuova Doria Srl

Leonardo Bonucci amministratore unico della nuova Doria Srl

L’ex calciatore juventino e della Nazionale Leonardo Bonucci, da poco nominato assistente allenatore dell’Under 20, quasi contestualmente ha assunto la sua prima carica in una società e con il padre s'è lanciato nel business immobiliare sborsando oltre un milione di euro. Qualche settimana fa, infatti, Bonucci è stato nominato amministratore unico della nuova Doria 15 srl.

La newco, basata a Torino, si occuperà di compravendite immobiliari e di costruzioni di immobili, ma anche della gestione di alberghi e strutture ricettive e potrà inoltre assumere e gestire partecipazioni. Per sviluppare i suoi business la Doria 15 qualche giorno fa ha aumentato il capitale di 2,2 milioni di euro e a sottoscriverlo al 50% cadauno sono stati lo stesso Bonucci e la All Building 1, controllata da una fiduciaria e partecipata da Claudio Bonucci, papà di Leonardo e che nell’ultimo bilancio (2023) a fronte di un attivo di 10,1 milioni di euro presentava immobili di proprietà in carico per 8,6 milioni con un flusso di affitti di oltre un milione e che è stata finanziata dalla Sparetime 19 srl.

Questa è un’altra immobiliare partecipata da Bonucci senior (che ne è amministratore unico) e che detiene immobili a Viterbo in carico per oltre 4 milioni.

LEGGI LE NOTIZIE DI ECONOMIA