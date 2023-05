Leonardo, nel trimestre i ricavi corrono a 3 mld, utile a 54 milioni

Moody's ha promosso Leonardo a Investment Grade riconoscendo al gruppo una significativa esecuzione del Piano Industriale durante la pandemia

Leonardo chiude il primo trimestre dell'anno con ricavi e utili in linea con quelli dello stesso periodo del 2022. I ricavi sono pari a 3.034 milioni di euro risultano allineati al primo trimestre del 2022 in tutti i settori di business (+2,6% sul dato rettificato), con un incremento dell’Elettronica per la difesa e Sicurezza ed un lieve incremento delle Aerostrutture.

L'ebita, pari a 105 milioni di euro, riflette la solida performance dei business del Gruppo e risulta influenzata dall’andamento delle partecipazioni strategiche che, nel periodo, presentano un risultato negativo di 14 milioni (positivo di mil. 7 nel dato Rettificato del primo trimestre del 2022). La performance industriale del Gruppo, escludendo l’apporto delle partecipazioni strategiche, risulta in crescita di circa il 4% rispetto al dato rettificato del primo trimestre del 2022. L'ebit pari a 93 milioni di euro, (mil. 123 nel primo trimestre del 2022) risente dell’andamento dell’ebita e dell’ammortamento della Purchase Price Allocation legata all’acquisizione di Rada, perfezionatasi nel 2022.

Il risultato netto ordinario si attesta a 40 milioni di euro, (€mil. 74 nel periodo a confronto), pari al risultato netto, e riflette rispetto al primo trimestre del 2022 l’andamento delle partecipazioni non strategiche, valutate ad equity. Il risultato netto che esclude il contributo di Ges, di Hensoldt e delle JV strategiche nell’ebita (stima gestionale), pari a 54 milioni di euro (€mil. 56 nel periodo a confronto).