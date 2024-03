Liberty Media vuole anche la MotoGp dopo la F1: pronta offerta da 4 miliardi

Si discuteva della possibilità di unire le quattro e le due ruote sotto lo stesso tetto, e ora sembra che l'operazione stia raggiungendo una svolta significativa. Liberty Media, la società proprietaria della Formula 1, sta attualmente trattando l'acquisizione della MotoGP in un affare del valore di 4 miliardi di dollari. Lo riporta il Corriere della Sera.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, sono in corso trattative esclusive con il fondo di private equity Bridgepoint per l'acquisizione della Dorna Sports (la società che gestisce il Motomondiale e la Superbike), dopo una gara d'asta a cui hanno partecipato anche Qatar Sports Investments (QSI) e il gruppo americano Tko (attivo nel wrestling e nelle arti marziali miste). L'accordo sembra essere vicino e potrebbe essere annunciato durante il Gran Premio di MotoGP ad Austin (12-14 aprile). Questa fusione creerebbe un gigante nel mondo dello sport, ma dovrebbe ottenere l'approvazione delle autorità antitrust europee.

Liberty Media ha acquisito la Formula 1 da CVC nel 2016 e l'ha revitalizzata attraverso una maggiore presenza negli Stati Uniti, il controllo dei costi e investimenti in nuovi media e tecnologie. Ora, vorrebbe applicare la stessa strategia al mondo delle corse motociclistiche, che ha bisogno di una spinta per crescere. Potrebbe anche diventare realtà l'idea di organizzare eventi congiunti di automobilismo e motociclismo nello stesso fine settimana, un concetto che era stato suggerito in passato sia da Ecclestone che da Ezpeleta?