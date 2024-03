Ducati brilla nel 2023: record di redditività e fatturato

In un anno caratterizzato da sfide significative sul piano internazionale e turbolenze nei mercati, in particolare in Cina,

Ducati si distingue per i suoi eccezionali risultati finanziari, confermando la robustezza e la solidità della sua strategia aziendale. Nel 2023, la casa motociclistica di Borgo Panigale ha non solo superato nuovamente il traguardo del miliardo di euro di fatturato, ma ha anche registrato il miglior risultato operativo della sua storia con 112 milioni di euro, dimostrando una redditività in aumento, che ha raggiunto l'ammirevole quota del 10,5%.

Questi risultati straordinari testimoniano l'efficacia delle scelte strategiche e della politica di investimenti autofinanziati perseguita con determinazione negli ultimi anni. Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati, esprime soddisfazione e orgoglio per i traguardi raggiunti, sottolineando come questi confermino la correttezza delle direzioni intraprese dall'azienda. La visione di Domenicali per il futuro è chiara: continuare a sviluppare il marchio e l'offerta di prodotti, espandendosi in nuovi segmenti di mercato e accogliendo nuovi appassionati nel mondo Ducati.

Nonostante una leggera contrazione nelle vendite rispetto all'anno precedente, con 58.224 moto consegnate, il 2023 si posiziona come il terzo miglior anno nella storia di Ducati per numero di vendite. Questo dimostra una resilienza notevole e una capacità di mantenere un'elevata domanda in un contesto di mercato complesso e competitivo.

Nel 2023, Ducati ha consolidato ulteriormente la sua posizione nel mondo del motorsport, vincendo per il secondo anno consecutivo i titoli mondiali in MotoGP e WorldSBK. Questi successi non sono solo una testimonianza dell'eccellenza tecnologica e competitiva di Ducati, ma contribuiscono anche a rafforzare il legame con i suoi appassionati e a promuovere l'immagine del brand a livello globale.

Henning Jens, CFO di Ducati, evidenzia come la casa motociclistica sia stata in grado di navigare uno scenario di mercato complesso, caratterizzato da concorrenza accresciuta e situazioni economiche sfidanti, chiudendo l'anno con una redditività migliorata e un record di risultato operativo. Questo successo è attribuito a un'offerta produttiva attrattiva, una rigorosa gestione dei costi e l'efficienza operativa.

Guardando al futuro, Ducati ha presentato sette nuovi modelli che arricchiranno ulteriormente la sua gamma, già nota per il design distintivo e l'innovazione tecnologica. Tra le novità più attese ci sono la Hypermotard 698 Mono, che segna l'ingresso di Ducati nel segmento delle supermoto monocilindriche, e la DesertX Rally, destinata a elevare le prestazioni off-road di Ducati. Non mancano modelli che fondono l'essenza del turismo con lo spirito delle supersportive, come la Multistrada V4 RS e la Multistrada V4 S Grand Tour, oltre a moto da collezione e edizioni limitate che celebrano gli anniversari di modelli iconici come la Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 e il Monster 30° Anniversario.

Inoltre, la collaborazione con Bentley ha portato alla creazione del Ducati Diavel for Bentley, un'edizione limitata che fonde l'eccellenza tecnica di Ducati con lo stile inconfondibile di Bentley. E per gli appassionati più esigenti, Ducati ha lanciato cinque Panigale da collezione, dedicate ai successi in MotoGP, WorldSBK e WorldSSP, ciascuna arricchita dalla firma originale del pilota e consegnata con un certificato di autenticità.

I risultati del 2023 consolidano la posizione di Ducati come leader nell'industria motociclistica globale. Con una strategia chiara, un impegno costante verso l'innovazione e un legame indissolubile con la sua comunità di appassionati, Ducati guarda al futuro con fiducia, pronta a esplorare nuovi orizzonti e a continuare a ispirare i motociclisti di tutto il mondo.